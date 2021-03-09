Робота по дому – найбільш виснажлива і невдячна, особливо якщо в сім'ї є діти або нечепура. Але знайшлася жінка, яка винайшла самоочисний будинок і забула не лише про прибирання, але і про миття посуду та прання.

Американка Френсіс Гейб створила будинок, який полегшив її життя, звільнивши величезну кількість часу для спілкування з дітьми та відпочинку. Своїм винаходом жінка насолоджувалася 20 років.

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Але на превеликий жаль, цей інноваційний проєкт не отримав широкого застосування, хоча відкривав багато можливостей для людей, які потребують особливого піклування, а також працюючим матерям.

Френсіс померла у будинку для літніх людей у віці 101 рік, переживши чоловіка і дітей.



Френсіс Гейб / Фото hagley

Допитлива з дитинства

З дитинства Френсіс була неординарною і допитливою дитиною, захоплювалася технікою і природничими науками.

У далекому 1931 році вона екстерном закінчила політехнічний коледж, що дозволило їй добре розбиратися у фізиці і механіці.

З 17 років їй довелося годувати сім'ю, бо чоловік був у постійному пошуку роботи. Але це Френсіс зовсім не засмучувало, а навпаки, надихнуло відкрити власний бізнес по відновленню зруйнованих будівель.

Як один неприємний випадок наштовхнув на ідею

Робота забирала багато сил і часу. На прибирання будинку жінці катастрофічно не вистачало часу, а діти і чоловік, з яким вона в підсумку розлучилася, зовсім не хотіли цим займатися.

Черговий напад гніву з приводу прибирання на кухні навів Френсіс на думку, що можна створити житло, яке буде самоочищатися.



Френсіс Гейб представляє свій винахід в мініатюрі / Фото nytimes

Над цією ідеєю винахідниця працювала понад 20 років і в підсумку вона таки створила диво-будинок. За час розробки вона запатентувала 68 фантастичних винаходів, які дозволяють її дому не лише митися, а й висихати. В цій системі участь людини невелика – взяти парасольку і натиснути кнопку.



Френсіс Гейб у своєму надзвичайному будинку / Фото nytimes

Повністю перебудувала будинок

Щоб усе працювало, господині довелося повністю перебудовувати власний будинок.

Стіни з бетонних блоків були складені так, щоб отвори в плитах формували велику кількість маленьких вікон. Промені сонця, проходячи через бурштинове скло, набували золотистий колір і створювали ілюзію бджолиного вулика. Самі віконця герметично запаяні органічним склом, всередині яких Френсіс розмістила милі дрібнички.

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Оригінальне освітлення за допомогою незвичайних вікон / Фото hagley

Підлоги були зроблені з нахилом до стін. По периметру кімнат проведені спеціальні жолоби для відведення води. Стіни, підлога і навіть стеля покриті водонепроникною смолою. Вхідні двері зроблені зі смужок деревної кори, залитої спеціальною смолою, яка не дозволяє вбирати вологу.

Всі меблі довелося замінити на спеціально сконструйовані з водонепроникних матеріалів. Щоб не відмовлятися від своїх улюблених картин і замальовок, винахідниця покрила їх водонепроникним пластиком. Однак килимовим покриттям довелося пожертвувати.



Інтер'єр самоочисного будинку / Фото hagley

Як будинок самоочищався

Щоб зробити генеральне прибирання і не тільки, потрібно всього лише натиснути кнопку. Після цього вмонтовані в стелю кожної кімнати розбризкувачі починають крутитися і розбризкувати воду. При цьому миючі засоби надходять прямо в труби і розподіляються по всій кімнаті.



Обертові розбризкувачі, вмонтовані в стелю / Фото hagley

Щоб змити бруд разом з мильним розчином, треба натиснути іншу кнопку і чиста вода все вимиє. Вода стікає в камін, заодно вимиваючи з нього золу в каналізацію. Потім запускається сушка гарячим повітрям.

Модернізація меблів та побутової техніки

Для прання одягу Френсіс спроєктувала особливу шафу, яка також виконує функцію величезної пральної машинки з сушаркою. Всередині є 3 відсіки – в одному речі перуться, в іншому – сушаться, а в третій потрапляє вже чистий одяг. Там він і зберігається.



Модель самоочисної посудомийної машини / Фото hagley

Полки на кухні також мають особливу конструкцію, посуд миється і висихає разом з кімнатою.

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Інтер’єр другого поверху моделі / Фото hagley

Сміттєпровід, який з'єднаний з сміттєвим баком на вулиці, теж сам себе звільняє і очищає.

Самоочисний будинок Френсіс Гейб: дивіться відео milt ritter