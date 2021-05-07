Різнобарвний район: у Лос-Анджелесі збудували будиночки для безхатченків

Останнім часом соціальне житло перестає бути сірим та однотипним. Як цю традицію продовжили у США – читайте у матеріалі.

В одному з районів Лос-Анджелеса існували закинуті ділянки, які міська влада вирішила використати для побудови невеликих будиночків для безхатченків.

До речі Безхатько став першою людиною США, яка заселилися у друкований будинок: неймовірна історія

За втілення ідеї взялася Lehrer Architects. Архітектори вирішили створити затишні мікробудинки, які покриватимуть мінімімальні потреби.

Новий привітний район / Фото Archdaily

Ефективний та функціональний дизайн підсилений яскравим кольорам, які сповнюють хорошим настроєм та додають позитивних емоцій.

Будинки та простори покривають всі потреби / Фото Archdaily

Будівництво Chandler Boulevard Bridge Home Village завершилося у лютому. Зараз цей невеличкий район готовий розмістити 200 людей.

Чудовий соціальний район / Фото Archdaily

Архітектори сподіваються, що подібні райони допоможуть безхатченкам та стануть хорошою практикою у всьому світі.