Робоче місце на воді: унікальні 3D-офіси з неймовірним розташуванням

На річці Вісла звели неймовірний об’єкт – офісні кабінки, які надруковані за допомогою 3D технологій та не мають шкідливого впливу на навколишнє середовище. Як вдалося збудувати це архітектурне диво, яке забезпечує абсолютну приватність та має прекрасні пейзажі – читайте у матеріалі.

Період світової пандемії та самоізоляції істотно змінив підхід до робочого місця. Тепер у тренді не тільки комфорт та затишок, а й концепція віддаленої роботи та приватності. Приголомшливе природне оточення та спокій роблять офісні кабінки на річці Вісла ідеальним робочим місцем.

Читайте також Магічність азійського села: курорт в Китаї, який допоможе перезарядити сили

Плавучі стручки, які називаються Енклавами, є проєктом Агнешки Бялок, випускниці Академії образотворчих мистецтв у Кракові. Це унікальні плавучі коворкінги, які можуть існувати автономно, не залишаючи жодного сліду на землі.



Неймовірний проєкт / Фото Іnhabitat

Коворкінг виділяється інноваційним дизайном та неймовірною безпекою – потрапити в приміщення можливо лише по воді на байдарці. Місце розташування надзвичайно романтичне – поруч із замком Вавель. Енклави – це різкий контраст, де поєднуються м’які вигнуті краї та сучасний вигляд.

Чудове робоче місце / Фото Іnhabitat

Стручки конструктивно з'єднані з руслом річки й прикріплені один до одного через спеціальну конструкцію. Мінімалістичні споруди можна надрукувати за кілька днів. При будівництві використано вторинні водонепроникні матеріали.