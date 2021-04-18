Романтика Нідерландів: казкова лісова вілла, що заколисує спокоєм

Будинки у лісі володіють особливим шармом. Як архітекторам Powerhouse Company вдалося використати його на максимум – читайте у матеріалі.

Вілла JM – це можливість насолоджуватися неповторним природнім виглядом. Кам'яна конструкція гармонічно взаємодіє з простором та утворює затишний внутрішній дворик.

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Великі панорамні вікна гарантують візуальний доступ до красивого лісу, яким славиться південь країни.

Казковий краєвид / Фото Archdaily

Взаємодія камню та дерева додають глибини дизайну одноповерхової вілли. Матеріали чудово поєднують строгі лінії та спокусливі вигини.

Життя в обіймах природи / Фото Archdaily

Загальна площа будинку складає 400 квадратних метрів. Внутрішній сад із скляними стінами перетворює навколишній пейзаж у побутовий контекст. У невеликій прибудові розміщений велосипедний гараж, собачі приміщення та крита автостоянка.

Дім, в який хочеться повертатися / Фото Archdaily

Цей будинок став яскравою ілюстрацією максимальної взаємодії з казковим довкіллям та мінімалістичної витонченості.