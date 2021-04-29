Рослини як головний декор: як пом'якшити бетонний фасад розкішною ліаною

Рясні підвісні рослини пом'якшують мінімалістичний сірий бетонний фасад. Це яскравий шматочок острівного раю посеред гамірного мегаполісу.

Студія дизайну MIA спроєктувала віллу із широкими підвісними рослинами, які пом'якшують використання бетону в цьому будинку. Це комфортний та зручний будинок, розташований в центрі бурхливого міста.

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Будинок має бетонну конструкцію та оздоблений ліаною, що створює тропічний рай та свіжий зелений фільтр.

Затишний простір / Фото Сontemporist

У будинку створена спеціальна система ролет, яка включена для створення поділу між зовнішніми та внутрішніми частинами. Також це чудовий захист у дощові дні.



Оазис серед бетонних стін / Фото Сontemporist

Природне світло проникає крізь рослини в інтер'єр будинку.



Чудовий дизайн / Фото Сontemporist

Рослини на фасаді – чудове рішення для створення природньої атмосфери та свіжості будинку.