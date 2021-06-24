Рослинна куля: інсталяція в Нью-Йорку, яка підкорила мешканців

В Нью-Йорку створили унікальну інсталяцію, яка імітує роботу дренажної системи міста. Каркасна споруда у парку здобула популярність серед містян.

Художниця Мері Меттінглі створила Watershed Core – каркасну установку, яка фільтрує дощову воду.

Цікаво Естетика та особливий простір: презентація холу нового ЖК OBRIY 3

Установка імітує роботу дренажної системи міста, яка складається з акведуків, сховищ та тунелів. Вона була створена з метою привернення уваги до проблеми якості та доступу до води.

Мешканці полюбили інсталяцію / Фото Dezeen

Інсталяція являє собою сферичну скульптуру під відкритим небом висотою 3 метри. Всередині розташовані металеві ресторанні підноси, які наповнені місцевими рослинами.

Watershed Core стала окрасою парку / Фото Dezeen

Скульптура збирає дощову воду, яка згодом очищається за допомогою фіторемедіації. У процесі беруть участь рослини, ґрунт, пісок, гірські породи і шар вуглецю.