Рослинність за вікном: неймовірний житловий комплекс в Амстердамі

У Амстердамі планують звести серію стійких житлових будинків. Житловий комплекс матиме уніфікований дизайн, а фасад кожної споруди буде оповитий великою кількістю рослинності.

Студія MVRDV представила проєкт "De Oosterlingen" – неймовірний житловий комплекс з анімованим горизонтом та унікальними характеристиками. Особливістю проєкту є різні форми даху та фасади з дерева, скла, переробленої цегли та композиції на біологічній основі.

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Комплекс споруд розташований поруч із жвавим житловим районом, який колись був промисловою зоною.



Неймовірний проєкт / Фото Archdaily

Архітектурна фірма спроєктувала сім сполучених будівель, організованих навколо колективного простору та спільного даху. Генеральний план передбачає насадження великою кількості дерев пишної рослинності. Зелені насадження будуть розповсюджені по всіх семи будівлях.

Чудовий простір для мешканців / Фото Archdaily

Зелений комплекс буде корисний не тільки для людей, а й для птахів та комах. Одна будівля буде зроблена з утрамбованої землі – старовинний та стійкий метод будівництва; інша матиме повністю зелений фасад. Гніздові коробки для домашніх горобців і кажанів також будуть інтегровані в різні фасади. Вони створюють милу вулицю в найкращих традиціях Амстердама, – зазначив партнер-засновник MVRDV Віні Маас.



Комплекс має як жваві, так і тихі зони / Фото Archdaily

Площа комплексу сягає майже 14 тисяч квадратних метрів. Тут також передбачене будівництво закладів громадського харчування, магазин здорової їжі та невеликий приватний кінотеатр.

Очікується, що будівництво комплексу розпочнеться наприкінці 2022 року.