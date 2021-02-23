Розкішна нерухомість найбагатшої людини світу: фото володінь Джеффа Безоса на 500 мільйонів

Джефф Безос вкотре посів місце найбагатшої людини світу. Як виглядає власність людини, котра може дозволити собі абсолютно все – детальніше у нашому матеріалі.

Джефф Безос кілька років поспіль залишає за собою місце найбагатшої людина у світі. За підсумками Індексу мільярдерів Bloomberg, Безос посідає перше місце із чистим капіталом у 191 мільярд доларів.

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У колишнього генерального директора Amazon за роки його блискавичного правління зберігся великий портфель нерухомості у різних куточках США.

Нью-Йорк

Кондомініум – Madison Square Park, 12 Fifth Ave

Вартість: 96 мільйонів доларів

Житло з видом на парк / Фото New York Post

У 2020 році Безос придбав кондомініум з трьома спальнями на 20-му поверсі. Велична будівля була побудована в 1912 році. Це неймовірна власність, у пентхаусі Безоса є навіть обсерваторія.

Затишний інтер'єр / Фото New York Post

Кондомініум – Lincoln Square, 25 Central Park West

Вартість: 13 мільйонів доларів

Шикарна власність / Фото New York Post

Безос володіє чотирма квартирами за цією адресою. Сусідами є композитор Джордж Гершвін та зірка серіалу "Друзі" Метью Перрі.

Вашингтон

Музей текстилю — 2320-2330 S Street, Kalorama

Вартість: 23 мільйони доларів

Музей у власності мільярдера / Фото New York Post

Майно було придбано у 2016 році. Будівля датується 1914 роком і вміщує десять спалень. Цегляний зовнішній вигляд має величні римські колони та балкони, широкий газон з фонтаном та приватний сад із цегляними арковими доріжками.

Будинок через дорогу — 2325 S Street NW

Вартість: 5 мільйонів доларів

Величний дім із цегли та вапняку / Фото New York Post

Дім збудований у 1951 році, його площа складає 450 квадратних метрів.

Техас

Ранчо – Corn Ranch, Culberson and Hudspeth counties

Вартість: близько 50 мільйонів доларів

На території ранчо розташована приватна аерокосмічна компанія Blue Origin — компанію очолює сам Джеффрі Безос.

Запуск ракет відбувся на техаському ранчо / Фото New York Post

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Каліфорнія

Садиба Гаррі Уорнера – Near Sunset Blvd

Вартість: 165 мільйонів доларів

Красивий заміський маєток / Фото New York Post

Приголомшливий будинок площею 1138 квадратних метрів біля бульвару Сансет являє собою неймовірну нерухомість. Тут є дерев'яні підлоги, фрескові стіни та різьблені вручну двері.

Приголомшливий інтер'єр / Фото New York Post

Садиба має свій ставок, європейський сад, басейн і спа-центр, водоспади, тенісний корт та внутрішній дворик із каміном.

Краса та шик / Фото New York Post

Розкішна нерухомість Джеффрі Безоса – це демонстрація величі та багатства, підібраних зі смаком.