Урбанізований світ: чому у Європі так мало хмарочосів – історія та фото
Європа стала колискою багатьох високорозвинених цивілізацій. Кожен із регіонів континенту має яскраво виражені зразки архітектури, проте високих інноваційних веж тут небагато.
Джерело:24 канал
У Європі налічується лише 218 хмарочосів. Для порівняння, в одному Гонконгу нараховано 482 висотні будівлі, і їхня кількість постійно зростає.
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У час появи перших хмарочосів Північна Америка та Азія прагнули стати зразком нової ери, Європа ж намагалася зберегти класичний вигляд та захистити історичну спадщину.
Хмарочоси Європи / Фото Landgeist
У багатьох містах Європи існують містобудівні обмеження по масштабах нових споруд. Ці правила ввели після так званої брюсселізації.
Telefónica Building – перший європейський хмарочос / Фото Wikipedia
У зв'язку із необхідністю появи нових висотних будівель у Європі з'явилися контрольовані райони. Це квартали, які утримують висотні споруди в окремому районі, до прикладу у Парижі – це La Defense.
Вид на комерційний район висотної забудови у Парижі / Фото ArchDaily
Дім 24 підібрав приклади найбільш впізнаваних та красивих висотних будівель Європи.
Mercury City Tower – Москва, Росія
- Висота споруди – 338,8 метрів
Золотий вигляд споруди / Фото Pinterest
Varso Tower – Варшава, Польща
- Висота – 310 метрів
Свобода та гнучкість однієї із найвищих веж Європи / Фото Emerging Europe
The Shard – Лондон, Велика Британія
- Висота – 309,6 метрів
Тут розташований знаменитий готель та медіа "Аль-Джазіра" / Фото Dewhurst
Istanbul Sapphire – Стамбул, Туреччина
- Висота – 261 метр
Стамбульський сапфір / Фото ArchDaily
Commerzbank Tower – Франкфурт, Німеччина
- Висота – 258,7 метрів
Споруду прикрашає вишуканий зимовий сад / Фото Іberia
Torre Bankia, Мадрид, Іспанія
- Висота – 250 метрів
Геометричний вигляд споруди / Фото Landgeist
Tour Montparnasse, Париж, Франція
- Висота – 210 метрів
Єдиний справжній хмарочос Парижа / Фото Bloomberg
Майбутнє європейської архітектури тісно пов'язане із її історичним минулим, адже у цього регіону є головна ціль – вберегти спадщину минулих поколінь.
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