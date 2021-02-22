Європа стала колискою багатьох високорозвинених цивілізацій. Кожен із регіонів континенту має яскраво виражені зразки архітектури, проте високих інноваційних веж тут небагато.

У Європі налічується лише 218 хмарочосів. Для порівняння, в одному Гонконгу нараховано 482 висотні будівлі, і їхня кількість постійно зростає.

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У час появи перших хмарочосів Північна Америка та Азія прагнули стати зразком нової ери, Європа ж намагалася зберегти класичний вигляд та захистити історичну спадщину.

Хмарочоси Європи / Фото Landgeist

У багатьох містах Європи існують містобудівні обмеження по масштабах нових споруд. Ці правила ввели після так званої брюсселізації.

Брюсселізація – безладний ріст комерційної забудови в історичній частині міста. Термін виник у зв'язку з масовим знесенням історичної архітектури Брюсселя в 1960-70-х роках.

Telefónica Building – перший європейський хмарочос / Фото Wikipedia

У зв'язку із необхідністю появи нових висотних будівель у Європі з'явилися контрольовані райони. Це квартали, які утримують висотні споруди в окремому районі, до прикладу у Парижі – це La Defense.

Вид на комерційний район висотної забудови у Парижі / Фото ArchDaily

Дім 24 підібрав приклади найбільш впізнаваних та красивих висотних будівель Європи.

Mercury City Tower – Москва, Росія

Висота споруди – 338,8 метрів

Золотий вигляд споруди / Фото Pinterest

Varso Tower – Варшава, Польща

Висота – 310 метрів

Свобода та гнучкість однієї із найвищих веж Європи / Фото Emerging Europe

The Shard – Лондон, Велика Британія

Висота – 309,6 метрів

Тут розташований знаменитий готель та медіа "Аль-Джазіра" / Фото Dewhurst

Istanbul Sapphire – Стамбул, Туреччина

Висота – 261 метр

Стамбульський сапфір / Фото ArchDaily

Commerzbank Tower – Франкфурт, Німеччина

Висота – 258,7 метрів

Споруду прикрашає вишуканий зимовий сад / Фото Іberia

Torre Bankia, Мадрид, Іспанія

Висота – 250 метрів

Геометричний вигляд споруди / Фото Landgeist

Tour Montparnasse, Париж, Франція

Висота – 210 метрів

Єдиний справжній хмарочос Парижа / Фото Bloomberg

Майбутнє європейської архітектури тісно пов'язане із її історичним минулим, адже у цього регіону є головна ціль – вберегти спадщину минулих поколінь.