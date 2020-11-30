Писатель Фернандо Чуэка Гойтия в своей книге утверждает, что средневековый город появилось между XII - XIII векам. Люди селились на тех местах, куда было бы трудно добраться врагу. По этой причине города часто расположены на холмах или на низменностях поэтому и улицы строили такими узкими и извилистыми. Предлагаем вашему вниманию 9 городов со средневековой планировкой с высоты птичьего полета.

Большую часть городов планировали почти интуитивно понятной радиоконцентричний форме, когда главные улицы отходят от центра, сообщает Archdaily.

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Несмотря на то, что радиоконцентричне планирование было доминантным, многие города имели форму креста, рыбьей кости, города-акрополи и другие.

Со времени первых средневековых городских образований прошло почти десять веков, и некоторые города все еще сохраняют эту планировку и сегодня. Предлагаем вашему вниманию 9 примеров городов с запутанной средневековой планировкой.

8 городов со средневековой планировкой с высоты птичьего полета

Флоренция / Италия



Центр четко выделенный улицам / Фото Archdaily

Мадрид / Испания



Мадрид состоит из нескольких "кусков" / Фото Archdaily

Прага / Чехия



Город строился вокруг реки Влтавы / Фото Archdaily

Кадис / Испания



Главные улицы в Кадисе ведут именно к морю / Фото Archdaily

Кельн / Германия



Кельн – образец одного из самых удобных планировок средневекового города / Фото Archdaily

Салоники / Греция



Здесь есть четкое разделение между различными эпохами / Фото Archdaily

Париж / Франция



Одним из крупнейших городов в средние века был именно Париж / Фото Archdaily

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Грюиссан / Франция

Уникальный случай – город построенный вокруг скалы / Фото Archdaily