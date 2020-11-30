Письменник Фернандо Чуека Гойтія у своїй книзі стверджує, що середньовічне місто з'явилось між XII – XIII століттям. Люди селились на тих місцях, куди було б важко дістатись ворогу. З цієї причини міста часто розташовані на пагорбах або на низовинах і тому є вулиці будували такими вузькими та звивистими. Пропонуємо вашій увазі 9 міст з середньовічним плануванням з висоти пташиного польоту.

Більшу частину міст планували у майже інтуїтивно зрозумілій радіоконцентричній формі, коли головні вулиці відходять від центру, повідомляє Archdaily. До теми: Мов іграшкові: 5 центральних площ відомих міст світу з висоти пташиного польоту – цікаві фото Попри те, що радіоконцентричне планування було домінантним, багато міст мали форму хреста, риб'ячої кістки, міста-акрополі та інші. З часу перших середньовічних міських утворень минуло майже десять століть, і деякі міста все ще зберігають це планування до сьогодні. Пропонуємо вашій увазі 9 прикладів міст із заплутаним середньовічним плануванням. 8 міст з середньовічним плануванням з висоти пташиного польоту Флоренція / Італія

Центр міста чітко виділений ширшими вулицями / Фото Archdaily Мадрид / Іспанія

Мадрид складається з кількох "шматків" / Фото Archdaily Прага / Чехія

Місто будувалось навколо річки Влтави / Фото Archdaily Кадіс / Іспанія

Головні вулиці в Кадісі ведуть саме до моря / Фото Archdaily Кьольн / Німеччина

Кьольн – зразок одного з найзручніших планувань середньовічного міста / Фото Archdaily Салоніки / Греція

Тут є чіткий поділ між різними епохами / Фото Archdaily Париж / Франція

Одним з найбільших міст в середньовіччі був саме Париж / Фото Archdaily ​Читайте також: Соціальна нерівність з повітря: фото різниці між кварталами багатіїв та бідняків з усього світу Грюїссан / Франція

Унікальний випадок – місто будоване навколо скелі / Фото Archdaily