8 міст з середньовічним плануванням: фото з висоти пташиного польоту
Письменник Фернандо Чуека Гойтія у своїй книзі стверджує, що середньовічне місто з'явилось між XII – XIII століттям. Люди селились на тих місцях, куди було б важко дістатись ворогу. З цієї причини міста часто розташовані на пагорбах або на низовинах і тому є вулиці будували такими вузькими та звивистими. Пропонуємо вашій увазі 9 міст з середньовічним плануванням з висоти пташиного польоту.
Більшу частину міст планували у майже інтуїтивно зрозумілій радіоконцентричній формі, коли головні вулиці відходять від центру, повідомляє Archdaily.
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Попри те, що радіоконцентричне планування було домінантним, багато міст мали форму хреста, риб'ячої кістки, міста-акрополі та інші.
З часу перших середньовічних міських утворень минуло майже десять століть, і деякі міста все ще зберігають це планування до сьогодні. Пропонуємо вашій увазі 9 прикладів міст із заплутаним середньовічним плануванням.
8 міст з середньовічним плануванням з висоти пташиного польоту
Флоренція / Італія
Центр міста чітко виділений ширшими вулицями / Фото Archdaily
Мадрид / Іспанія
Мадрид складається з кількох "шматків" / Фото Archdaily
Прага / Чехія
Місто будувалось навколо річки Влтави / Фото Archdaily
Кадіс / Іспанія
Головні вулиці в Кадісі ведуть саме до моря / Фото Archdaily
Кьольн / Німеччина
Кьольн – зразок одного з найзручніших планувань середньовічного міста / Фото Archdaily
Салоніки / Греція
Тут є чіткий поділ між різними епохами / Фото Archdaily
Париж / Франція
Одним з найбільших міст в середньовіччі був саме Париж / Фото Archdaily
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Грюїссан / Франція
Унікальний випадок – місто будоване навколо скелі / Фото Archdaily
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