Мехико, Барселона, Чикаго или Мадрид – центральные площади известных городов ежегодно привлекают сотни тысяч и даже миллионы туристов. Кроме этого, через эти площади жители городов ходят на работу и по своим делам. Со временем глаз привыкает к одинаковым ракурсов архитектурных ансамблей городов. Поэтому мы предлагаем вам взглянуть на известные площади городов мирас высоты птичьего полета.

Интересно, что классический квадрат далеко не всегда является основной геометрической фигурой для центральных площадей городов, сообщает Archdaily.

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5 центральных площадей известных городов мира с высоты птичьего полета

Plaza Del Ejecutivo (Мехико, Мексика)



Похоже планирование должно одна из частей Парижа / Фото Archdaily

Яркий пример "лучевого" плана города. В Мехико все дороги в центральной части города ведут к главной площади. Шестнадцать улиц, тянущихся от площади составляют Федеральную Колонию с особым планированием, отличающийся от других районов города.

AT & T Plaza (Чикаго, США)



Центральная площадь Чикаго окружена парком / Фото Archdaily

AT & T Plaza – это общедоступное пространство в парке Миллениум, Чикаго. Площадь известна скульптурой в виде гигантского полированного "боба" и имеет соответствующее название "The Bean". Скульптура стала одной из самых посещаемых и фотогеничных туристических достопримечательностей, что делает площадь очень оживленной зоной, ежедневно переполненной туристами и жителями города.

Площадь Тетуана (Барселона, Испания)



Барселона славится планированием старого города / Фото Archdaily

Plaça de Tetuan расположена на пересечении двух основных проспектов Эшампле. Она имеет форму круга, предоставляет окружающим жилым домам очень уникальных черт по сравнению с обычными жилыми кварталами Барселоны.

Piazza San Pietro (Ватикан)



На католические праздники площадь до отказа заполнена верующими / Фото Archdaily

Площадь святого Петра в Ватикане – одна из самых популярных и посещаемых площадей в мире. Спроектирована Джаном Лоренцо Бернини и построена между 1656 и 1667 годами, площадь расположена непосредственно перед базиликой Святого Петра и окружена массивными колоннадами, содержащие статуи 140 святых.

Poljana Marina Držića (Дубровник, Хорватия)



Город имеет непригодны для проезда автомобилей улицы / Фото Archdaily

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Расположена в старом городе, площадь является маленькой, а посередине расположен Успенский собор, построенный между 17 и 18 веками. Здесь запрещен въезд на авто, как и во всю старую часть города. Таким образом, узкие улочки, ведущие к этому месту позволяют туристам оказаться на относительно открытой территории.