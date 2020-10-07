Архитектурная компания Fentress Architects ежегодно проводит международный конкурс на лучшие студенческие проекты. В этом году студенты презентовали свои наработки, в которых представили крупные аэропорты в 2100 году. Главными приоритетами стали экологичность и мобильность воздушных ворот. Вашему вниманию 3 лучших архитектурных проекта для аэропортов по всему миру.

В этом году конкурс собрал более 100 заявок от студентов в больше чем 15 странах мира, сообщает Archdaily.

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3 лучших студенческих проектов для оптимизации работы аэропортов

Международный аэропорт имени Индиры Ганди. Дели / Индия



Этот проект предлагает поэтапную эволюцию аэропорта / Фото Archdaily

Победителем конкурса стали студенты Калифорнийского института архитектуры. Этот аэропорт является одним из самых загруженных в Индии. Студенты предлагают превратить его в перспективный транспортный хаб, который смягчает экологические последствия авиаперевозок.

Аэропорт может стать углеродно нейтральным, а навигационные башни обеспечивают не только безопасность полетов, но и работают как центры очистки воздуха.

Международный аэропорт "Хартсфилд". Атланта / США



Проект разработали словенские студенты / Фото Archdaily

Полностью автономные капсулы, навигация на основе искусственного интеллекта и самолеты с вертикальным взлетом и посадкой являются ключевыми в проекте по реконструкции аэропорта вблизи города Атланта. "Хартсфилд" занимает первое место в мире по количеству взлетов и посадок, а проект реконструкции занял почетное второе.

Проект предлагает озеленить территорию вокруг аэропорта, а отдельные капсулы и кресла для путешественников доставлять их непосредственно к самолету.

Международный аэропорт Гонконга. Гонконг



Главная особенность проекту – круглая взлетно-посадочная полоса / Фото Archdaily

Китайские студенты в своем проекте попытались дать ответ на вопрос – что делать городам и аэропортам расположенным на побережье. Изменения климата могут стать критическими для важного аэропорта Гонконга, которому грозит перспектива оказаться под водой. Поэтому студенты предлагают создать аэропорт на воде.

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Речь идет о трехмерной подвижной платформе аэропорта, которая плавает в океане рядом с Гонконгом. Конструкция в будущем сможет использовать энергию приливов и отливов и принимать самолеты, работающие на водороде.