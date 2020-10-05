Архитектурная компания BIG и американское космическое агентство NASA разрабатывают дизайн первых постоянных зданий на Луне. Помещения должны стать альтернативой для надувных и других временных сооружений. Само здание будет безотходним, также дом планируют напечатать на 3D-принтере.

Первые здания будут использоваться для проживания ученых, которые занимаются исследованием поверхности Луны, сообщает Archdaily.

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Этот проект получил название Olympus. Поскольку здание станет первым внеземным проектом компании BIG, архитекторы получили поддержку NASA.



Сооружение будет довольно масштабным / Фото Archdaily

По словам разработчиков, главной целью этого проекту есть попытка колонизировать Луну, а для этого будущие жители будут требовать стабильных домов.

Это первая попытка человека во внеземном строительстве с надежными конструкциями, обеспечивающими лучшую тепловую, радиационную и микрометеоритную защиту, чего не могут предложить металлические или надувные среды обитания,

– рассказал представитель компании BIG.



Проекты, по колонизации Луны разрабатывают уже давно / Фото Archdaily

Архитекторы объясняют, что дизайн помещения абсолютно не является ключевым в проекте, ведь сейчас важнейшими вызовами является обеспечение функционирования такого дома, его экологичность и надежность.



Колония должна стать автономной и не нуждаться в помощи с Земли / Archdaily

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Для этого разработчики заручаются поддержкой компаний, занимающихся 3D-печатью. Будущие дома должны быть безотходными и не портить ландшафт Луны.