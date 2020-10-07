Архітектурна компанія Fentress Architects щороку проводить міжнародний конкурс на кращі студентські проєкти. У цьому році студенти презентували свої напрацювання, в яких уявила великі аеропорти у 2100 році. Головними пріоритетами стали екологічність та мобільність повітряних воріт. До вашої уваги 3 кращих архітектурних проєкти для аеропортів з усього світу.

Цьогорічний конкурс зібрав понад 100 заявок від студентів у понад 15 країнах світу, повідомляє Archdaily.

До слова: Інфраструктура майбутнього: як виглядатиме київський аеропорт для безпілотників – фото

3 кращих студентських проєкти для оптимізації роботи аеропортів

Міжнародний аеропорт імені Індіри Ґанді. Делі / Індія



Цей проєкт пропонує поетапну еволюцію аеропорту / Фото Archdaily

Переможцем конкурсу стали студенти Каліфорнійського інституту архітектури. Цей аеропорт є одним із найбільш завантажених в Індії. Студенти пропонують перетворити його на перспективний транспортний хаб, який пом'якшує екологічні наслідки авіаперевезень.

Аеропорт може стати вуглецево нейтральним, а навігаційні вежі забезпечують не лише безпеку польотів, але й працюють як центри очищення повітря.

Міжнародний аеропорт "Хартсфілд". Атланта / США



Проєкт розробили словенські студенти / Фото Archdaily

Повністю автономні капсули, навігація на основі штучного інтелекту та літаки з вертикальним зльотом і посадкою є ключовими в проєкті з реконструкції аеропорту поблизу міста Атланта. "Хартсфілд" займає перше місце у світі за кількістю злетів і посадок, а проєкт реконструкції зайняв почесне друге.

Проєкт пропонує озеленити територію навколо аеропорту, а окремі капсули та крісла для мандрівників доставлятимуть їх безпосередньо до літака.

Міжнародний аеропорт Гонконгу. Гонконг



Головна особливість проєкту – кругла злітно-посадкова смуга / Фото Archdaily

Китайські студенти у своєму проєкті спробували дати відповідь на питання – що робити містам та аеропортам, що розташовані на узбережжі. Зміни клімату можуть стати критичними для важливого аеропорту Гонконгу, якому загрожує перспектива опинитись під водою. Тож студенти пропонують створити аеропорт на воді.

Ще: Будинок на Місяці: NASA разом з архітекторами розробляють дизайн споруди – фото

Йдеться про тривимірну рухому платформу аеропорту, яка плаває в океані поряд з Гонконгом. Конструкція в майбутньому зможе використовувати енергію припливів та відпливів та прийматиме літаки, що працюють на водні.