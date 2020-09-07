Чикагская студия Wheeler Kearns Architects построила дом на озере в штате Мичиган – проект включает несколько домов посреди деревьев. Резиденцию создали для молодой семьи из четырех человек, а расположена она на прибрежном участке озера Мичиган в городе Сент-Джозеф

Архитекторы Wheeler Kearns создали серию двускатных домов, завернутых в горизонтальные деревянные доски. Если смотреть сбоку, три линии крыши, кажется, соединяются между собой в форме зигзага, об этом сообщает профильное издание об архитектуре и дизайн Deezen.

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Студия построила четыре сооружения, два из которых соединены между собой – они сформировали главный дом, чтобы создать серию открытых пространств.



Дома выглядят стильно / Фото Deezen

Травяная поляна, одноэтажный гараж и двухэтажный пансионат определяют переднюю половину комплекса St Joseph Beach Residence, а сзади – открытый бассейн и внутренний дворик.



Проект готовили для семьи с двумя детьми / Фото Deezen

Деревянный экстерьер дома выбрали, чтобы противостоять суровым зимним ветрам.



Домики однотипные и с острыми крышами / Фото Deezen

Во дворике есть вход на лестничную клетку и столовую за ее пределами. С одной стороны – гостиная, а в другой части первого этажа – кухня с другой столовой.