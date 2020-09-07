Чиказька студія Wheeler Kearns Architects побудувала будинок на озері в штаті Мічиган – проєкт включає кілка будинків посеред дерев. Резиденцію створили для молодої сім'ї з чотирьох осіб, а розташована вона на прибережній ділянці озера Мічиган у місті Сент-Джозеф

Архітектори Wheeler Kearns створили серію двосхилих будинків, загорнутих у горизонтальні дерев'яні дошки. Якщо дивитись збоку, три лінії даху, здається, з'єднуються між собою у формі зигзагу, про це повідомляє профільне видання про архітектуру та дизайн Deezen.

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Студія побудувала чотири споруди, дві з яких з'єднані між собою – вони сформували головний будинок, щоб створити серію відкритих просторів.



Будинки виглядають стильно / Фото Deezen

Трав'яниста галявина, одноповерховий гараж та двоповерховий пансіонат визначають передню половину комплексу St Joseph Beach Residence, а ззаду – відкритий басейн та внутрішній дворик.



Проєкт готували для сім'ї з двома дітьми / Фото Deezen

Дерев'яний екстер'єр будинку обрали, щоб протистояти суворим зимовим вітрам.



Будиночки однотипні та з гострими дахами / Фото Deezen

У дворику є вхід зі сходовою кліткою та їдальнею за її межами. З одного боку – вітальня, а в іншій частині першого поверху - кухня з іншою їдальнею.