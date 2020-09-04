Архитекторы из нидерландской компании Neutelings Riedijk презентовали проект одной из самых высоких жилых башен не только Бельгии, но и всего балтийского региона. 70-метровое сооружение будет вмещать много квартир и ресторан. Больше о новом здании в Бельгии – читайте в материале.

Старт строительства запланирован на октябрь 2020 года, сообщает Archdaily.

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Задуманный как новый маяк для бельгийских пляжных курортов, Heldentoren построят на месте знаменитого гранд-отеля Kursaal, что рядом с набережной улицей.



Здание также сформирует небольшой сквер рядом / Фото Archdaily

Проект состоит из 3 объектов, которые связаны между собой и имеют общий подземным паркинг. Ансамбль сочетает в себе 20-этажную жилую башню, также пятиэтажную башню с квартирами и большой ресторан.



Из верхних этажей будет открываться прекрасный пейзаж / Фото Archdaily

Сооружение имеет волнистую форму и округлые стеклянные углы. К тому же потолки двойной высоты улучшают внешний вид, а также увеличивают внутреннее пространство квартир.



Углы будут формировать планировку самих квартир / Фото Archdaily

Керамические панели с вертикальными линиями на фасадах рядом со стеклянными окнами создают меняющиеся блики, которые сочетаются в природном окружении.



Подземный паркинг рассчитан на большое количество автомобилей / Фото Archdaily

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Владельцы квартир имеют доступ к балконам, а сами помещения получают много естественного света через стеклянный фасад.