Манхэттен – это деловой и культурный центр на маленьком острове, где сконцентрировано невероятное количество красивых сказочных башен. О новом небоскребе с непревзойденным видом, который станет прекрасным дополнением к коллекции невероятных зданий острова, читайте в нашем материале.

Студия архитектурного дизайна Hayri atak создала новый проект под названием "Sarcostyle tower", информирует Designboom. Интересно Инновации и экопотребление: в заливе Шэньчжэнь построят новый удивительный небоскреб Новая башня будет возведена в уникальной аморфной форме. Новый проект отличается от других небоскребов / Фото Designboom Свойства запланированных материалов и темный стеклянный фасад будут выделять эту исключительную башню от других зданий. Удивительная форма будет создана благодаря особым материалам / Фото Designboom Высота нового концептуального небоскреба составит 210 метров. На Манхэттене сконцентрирована самая высокая плотность населения в США / Фото Designboom Новый проект небоскреба на Манхэттене – это не просто очередное высотное здание, а урбанизированное произведение искусства, которе при условии удачного воплощения будет радовать глаз всех жителей и гостей Нью-Йорка.