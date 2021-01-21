Уникальная форма: на Манхэттене вырастет новый впечатляющий небоскреб – фото
Манхэттен – это деловой и культурный центр на маленьком острове, где сконцентрировано невероятное количество красивых сказочных башен. О новом небоскребе с непревзойденным видом, который станет прекрасным дополнением к коллекции невероятных зданий острова, читайте в нашем материале.
Студия архитектурного дизайна Hayri atak создала новый проект под названием "Sarcostyle tower", информирует Designboom.
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Новая башня будет возведена в уникальной аморфной форме.
Новый проект отличается от других небоскребов / Фото Designboom
Свойства запланированных материалов и темный стеклянный фасад будут выделять эту исключительную башню от других зданий.
Удивительная форма будет создана благодаря особым материалам / Фото Designboom
Высота нового концептуального небоскреба составит 210 метров.
На Манхэттене сконцентрирована самая высокая плотность населения в США / Фото Designboom
Новый проект небоскреба на Манхэттене – это не просто очередное высотное здание, а урбанизированное произведение искусства, которе при условии удачного воплощения будет радовать глаз всех жителей и гостей Нью-Йорка.
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