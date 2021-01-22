Апартаменти поруч з океаном – це місце, яке хочеться називати домом та куди хочеться повертатися після важкого робочого дня. Про новий житловий комплекс у Сіднеї, який вражає своєю архітектурою та розташуванням – читайте у матеріалі.

За інформацією Archdaily, житловий комплекс має феєричну форму та площу 9600 квадратних метрів. Він розташований у центральному районі Сіднею – Барангару.

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Цей колись промисловий район зазнав суттєвих змін. Тут утворилися паркові ділянки з кількома новими багатоквартирними будинками, а також станція метро. Архітекторами проєкту є фірма Fjmt.

Дивовижний вигляд комплексу у новому сучасному районі / Фото Archdaily

Довга лінійна будівля зведена на набережній. Конструкція поділена на дві форми: масштабовану прямолінійну та більш високу та органічну, звернену до головного відкритого простору.

Космічна форма споруди / Фото Archdaily

У житловому комплексі було надзвичайно важливо зберегти почуття приватності у квартирах, які виходять як на край води, так і на комерційні вежі.

Захоплива набережна – чудова принада житлового комплексу / Фото Archdaily

На перших поверхах запланова роздрібна торгівля та заклади харчування, а з іншої сторони комплексу передбачений вихід на громадську площу.