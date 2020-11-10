Сейчас во Львове одни из самых дорогих квартир среди всех украинских городов. Рынок недвижимости в городе предлагает много вариантов как в новостройках, так и на вторичном рынке. В начале ноября 2020 цены на вторичном рынке начинались от 16 000 долларов. Вашему вниманию подборка из пяти самых дешевых квартир во Львове, которые были выставлены на продажу.

Квартиры были отобраны на основе доски объявлений OLX, пишет 032.ua.

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Все квартиры в этом списке однокомнатные, а большинство из них еще и требуют капитального ремонта.

5 самых дешевых квартир на вторичном рынке Львова

Однокомнатная квартира недалеко от центра города



Квартира нуждается в ремонте / Фото OLX

Адрес: улица Под Дубом (недалеко ТРЦ "Форум")

Цена: 20 тысяч долларов

Площадь: 27,9 квадратных метра

Здесь предлагают однокомнатную квартиру на третьем этаже здания. Вход y квартиру с балкона, а туалет общий с соседями. Отопление в доме печное, а для автомобилей есть закрытый внутренний дворик.

Однокомнатная квартира неподалеку от улицы Городецкой



Это помещение в хорошем состоянии / Фото OLX

Адрес: улица Смаль-Стоцкого (недалеко Пригородного вокзала)

Цена: 19,5 тысячи долларов

Площадь: 16 квадратных метров

На первом этаже дома также продают однокомнатную квартиру. В этом случае помещение отличается ремонтом и полом с подогревом. Окна в квартире выходят на внутренний дворик.

Однокомнатная квартира неподалеку от улицы Кульпарковской



Еще один отличный вариант за свои деньги / Фото OLX

Адрес: улица Рабочая

Цена: 19 тысяч долларов

Площадь: 20 квадратных метров

Однокомнатная квартира на втором этаже частного дома во Франковском районе Львова. Комната и кухня здесь разделены общим коридором. Квартира с ремонтом.

Однокомнатная квартира на Рясне 1



Квартира расположена в Железнодорожном районе / Фото OLX

Адрес: Улица Шевченко

Цена: 17,5 тысячи долларов

Площадь: 21 квадратный метр

Квартира расположена на втором этаже многоэтажки в районе Рясне 1. Отопление централизованное, а санузел смежный. Помещение требует ремонта.

Однокомнатная квартира на Сыхове



Интересный вариант сочетания кухни и санузла / Фото OLX

Адрес: Улица Скорины

Цена: 14 тысяч долларов

Площадь: 23,1 квадратных метра

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В Сиховском районе Львова продают дешевую квартиру из нашего списка. Однокомнатную квартиру на последнем третьем этаже кирпичного дома. Жилье также нуждается в ремонте, а санузел здесь расположен прямо у кухонной плиты.