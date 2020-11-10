Наразі у Львові одні з найдорожчих квартир серед усіх українських міст. Ринок нерухомості у місті пропонує багато варіантів як у новобудовах, так і на вторинному ринку. На початку листопада 2020 року ціни на вторинному ринку починались від 16 тисяч доларів. До вашої уваги добірка з п'яти найдешевших квартир у Львові, які були виставлені на продаж.

Квартири були відібрані на основі дошки оголошень OLX, пише 032.ua.

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Усі квартири в цьому списку однокімнатні, а більшість з них ще й потребують капітального ремонту.

5 найдешевших квартир на вторинному ринку Львова

Однокімнатна квартира неподалік центру міста



Квартира потребує ремонту / Фото OLX

Адреса: вулиця Під Дубом (неподалік ТРЦ "Форум")

Ціна: 20 тисяч доларів

Площа: 27,9 квадратних метрів

Тут пропонують однокімнатне помешкання на третьому поверсі будинку. Вхід y квартиру з балкона, а туалет спільний із сусідами. Опалення в помешканні пічне, а для автомобілів є закритий внутрішній дворик.

Однокімнатна квартира неподалік вулиці Городоцької



Це помешкання у хорошому стані / Фото OLX

Адреса: вулиця Смаль-Стоцького (неподалік Приміського вокзалу)

Ціна: 19 тисяч 500 доларів

Площа: 16 метрів квадратних

На першому поверсі будинку також продають однокімнатну квартиру. В цьому випадку помешкання вирізняється ремонтом та підлогою з підігрівом. Вікна у квартирі виходять на внутрішній дворик.

Однокімнатна квартира неподалік вулиці Кульпарківської



Ще один відмінний варіант за свої гроші / Фото OLX

Адреса: вулиця Робітнича

Ціна: 19 тисяч доларів

Площа: 20 квадратних метрів

Однокімнатна квартира на другому поверсі приватного будинку у Франківському районі Львова. Кімната та кухня тут розділені загальним коридором. Квартира з ремонтом.

Однокімнатна квартира на Рясному



Квартира розташована у Залізничному районі / Фото OLX

Адреса: Вулиця Шевченка

Ціна: 17 тисяч 500 доларів

Площа: 21 метр квадратний

Квартира розташована на другому поверсі багатоповерхівки в районі Рясне 1. Опалення централізоване, а санвузол суміжний. Помешкання потребує ремонту.

Однокімнатна квартира на Сихові



Цікавий варіант поєднання кухні та санвузла / Фото OLX

Адреса: вулиця Скорини

Ціна: 14 тисяч доларів

Площа: 23,1 квадратних метрів

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В сихівському районі міста Львова продають найдешевшу квартиру з нашого списку. Однокімнатне помешкання на останньому третьому поверсі цегляного будинку. Житло також потребує ремонту, а санвузол тут розташований просто біля кухонної плити.