З туалетом на кухні: 5 найдешевших квартир на вторинному ринку у Львові – фото
Наразі у Львові одні з найдорожчих квартир серед усіх українських міст. Ринок нерухомості у місті пропонує багато варіантів як у новобудовах, так і на вторинному ринку. На початку листопада 2020 року ціни на вторинному ринку починались від 16 тисяч доларів. До вашої уваги добірка з п'яти найдешевших квартир у Львові, які були виставлені на продаж.
Квартири були відібрані на основі дошки оголошень OLX, пише 032.ua.
Популярне: За скільки можна купити квартиру в Києві у 2020 році – ціна
Усі квартири в цьому списку однокімнатні, а більшість з них ще й потребують капітального ремонту.
5 найдешевших квартир на вторинному ринку Львова
Однокімнатна квартира неподалік центру міста
Квартира потребує ремонту / Фото OLX
Адреса: вулиця Під Дубом (неподалік ТРЦ "Форум")
Ціна: 20 тисяч доларів
Площа: 27,9 квадратних метрів
Тут пропонують однокімнатне помешкання на третьому поверсі будинку. Вхід y квартиру з балкона, а туалет спільний із сусідами. Опалення в помешканні пічне, а для автомобілів є закритий внутрішній дворик.
Однокімнатна квартира неподалік вулиці Городоцької
Це помешкання у хорошому стані / Фото OLX
Адреса: вулиця Смаль-Стоцького (неподалік Приміського вокзалу)
Ціна: 19 тисяч 500 доларів
Площа: 16 метрів квадратних
На першому поверсі будинку також продають однокімнатну квартиру. В цьому випадку помешкання вирізняється ремонтом та підлогою з підігрівом. Вікна у квартирі виходять на внутрішній дворик.
Однокімнатна квартира неподалік вулиці Кульпарківської
Ще один відмінний варіант за свої гроші / Фото OLX
Адреса: вулиця Робітнича
Ціна: 19 тисяч доларів
Площа: 20 квадратних метрів
Однокімнатна квартира на другому поверсі приватного будинку у Франківському районі Львова. Кімната та кухня тут розділені загальним коридором. Квартира з ремонтом.
Однокімнатна квартира на Рясному
Квартира розташована у Залізничному районі / Фото OLX
Адреса: Вулиця Шевченка
Ціна: 17 тисяч 500 доларів
Площа: 21 метр квадратний
Квартира розташована на другому поверсі багатоповерхівки в районі Рясне 1. Опалення централізоване, а санвузол суміжний. Помешкання потребує ремонту.
Однокімнатна квартира на Сихові
Цікавий варіант поєднання кухні та санвузла / Фото OLX
Адреса: вулиця Скорини
Ціна: 14 тисяч доларів
Площа: 23,1 квадратних метрів
До теми: Хлої Кардаш'ян продала свій будинок за 15,5 мільйонів доларів : фото елітного особняка
В сихівському районі міста Львова продають найдешевшу квартиру з нашого списку. Однокімнатне помешкання на останньому третьому поверсі цегляного будинку. Житло також потребує ремонту, а санвузол тут розташований просто біля кухонної плити.
Поділитися новиною
-
Зручна інфраструктура та парк: стартує продаж квартир у ЖК "LIFE STORY" – деталі та знижки3 листопада , 17:14
-
Так дешевше: в Португалії побудували бюджетний житловий комплекс зі збірного бетону – фото6 листопада , 22:01
-
В центрі Мангеттена завершують будівництво нового вузького хмарочоса – фото9 листопада , 12:56