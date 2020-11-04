Особняк американской телезвезды Хлои Кардашьян в городе Калабасас, что рядом с Лос-Анджелесом, недавно был продан за 15,5 миллионов долларов. Такая сумма стала рекордной в соотношении площади и цены для этого пригород Города Ангелов. Больше о проданом жилье Кардашьян – читайте в материале.

6 лет назад, когда Хлои его покупала, он стоил чуть более 7 миллионов долларов, сообщает People.

Похоже: Илон Маск продает дом Джина Уайлдера и хочет остаться вообще без собственного жилья – фото

Начальная цена на продажу составила почти 19 миллионов, впрочем, покупателя не нашлось. По словам риелтора, в виллы было много известных владельцев, среди которых поп-звезды и актеры. В частности сама Кардашьян рассказывала, что приобрела жилье у Джастина Бибера.



В этом доме жили только знаменитости / Фото Pinterest

Особняк выполнен в стиле Средиземноморского возрождения, и имеет площадь в 102 квадратных метра.

Интерьер здания недавно украшали известные американские дизайнеры, а внешняя часть дома и роскошный задний двор узнаваемые по сценам фильма "Семья Кардашьян".



Семья Хлои Кардашьян в доме возле Лос-Анджелеса / Фото Pinterest

Территория вокруг дома имеет огромную площадь в 1,5 гектара.

Вас может заинтересовать: Дом родителей Ричарда Брэнсона выставили на продажу фото и цена английской усадьбы

Смотрите больше фото проданного дома Хлои Кардашьян: