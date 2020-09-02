Известная архитектурная фирма Zaha Hadid Architects выиграла конкурс на разработку дизайна станции метро в Москве. Новая станция получит футуристический внешний вид, а внутри архитекторы обещают станцию нового поколения.

Конкурс собрал заявки далеко из-за пределов России, сообщает Archdaily.

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Новая станция будет интегрировать новые технологии, которые больше всего себя проявят в навигации по станции. Созданная в виде стрелок, серия колонн на платформах будет отличаться от предыдущей, чтобы позволить пассажирам высчитать расстояние от центра платформы.

Станция получит стеклянные стены / Фото Archdaily

Вся необходимая информация для пассажиров будет размещена на стенах, а освещение здесь будет сделано в виде линий в потолке, которые также будут служить элементом навигации.

И снаружи и изнутри станция получит футуристический дизайн без всякого декора.

Смотрите больше фото современной станции метро от архитекторов Захи Хадид: