Відома архітектурна фірма Zaha Hadid Architects виграла конкурс на розробку дизайну станції метро в Москві. Нова станція отримає футуристичний зовнішній вигляд, а всередині архітектори обіцяють станцію нового покоління.

Конкурс зібрав заявки далеко з-за меж Росії, повідомляє Archdaily.

Вас також може зацікавити: Велике будівництво: в Сеулі виділили три проєкти сучасних самодостатніх багатоповерхівок – фото

Нова станція інтегруватиме нові технології, які найбільше себе проявлять у навігації по станції. Створена у вигляді стрілок, серія колон на платформах відрізнятиметься від попередньої, щоб дозволити пасажирам вирахувати відстань від центру платформи.



Станція матиме скляні стіни / Фото Archdaily

Вся необхідна інформація для пасажирів буде розміщена на стінах, а освітлення тут буде зроблене у вигляді ліній у стелі, які також слугуватимуть елементом навігації.

І зовні і зсередини станція отримає футуристичний дизайн без жодного декору.

Дивіться більше фото сучасної станції метро від архітекторів Захи Хадід: