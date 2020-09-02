Архітектори Захи Хадід побудують сучасну станцію метро в Москві – фото проєкту
Відома архітектурна фірма Zaha Hadid Architects виграла конкурс на розробку дизайну станції метро в Москві. Нова станція отримає футуристичний зовнішній вигляд, а всередині архітектори обіцяють станцію нового покоління.
Конкурс зібрав заявки далеко з-за меж Росії, повідомляє Archdaily.
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Нова станція інтегруватиме нові технології, які найбільше себе проявлять у навігації по станції. Створена у вигляді стрілок, серія колон на платформах відрізнятиметься від попередньої, щоб дозволити пасажирам вирахувати відстань від центру платформи.
Станція матиме скляні стіни / Фото Archdaily
Вся необхідна інформація для пасажирів буде розміщена на стінах, а освітлення тут буде зроблене у вигляді ліній у стелі, які також слугуватимуть елементом навігації.
І зовні і зсередини станція отримає футуристичний дизайн без жодного декору.
Дивіться більше фото сучасної станції метро від архітекторів Захи Хадід: