Организаторы проекта под названием "Компактный город Сеул" объявили трех победителей. Новые многоэтажки появятся в разных районах города и будут самодостаточными комплексами. Разработчики надеются сделать столицу Южной Кореи более компактной и инновационной.

Проекты начнут воплощать в жизнь уже с 2021 года, а закончить планируют до 2024 года, пишет Archdaily.

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Всего в городе планируют добавить еще 80 тысяч квартир. Однако сейчас разработаны три проекта в районах Гангил, Джанджи и Синне. Речь идет об инновационных многоэтажных жилых домах и сопутствующей инфраструктуре.

3 проекта самодостаточных жилых комплексов в Сеуле

Многоуровневый комплекс в районе Гангил



Кроме жилых площадей проект будет включать коммерческие и социальные зоны / Фото Archdaily

Цель этого жилого комплекса – создать гармоничную жилую зону со всеми удобствами и общественным жильем для молодежи. Проект также предлагает модернизацию бывшего гаража для городских автобусов и создание здесь общественного пространства.

На предложенном участке будет разработан парк и зеленые насаждения. Гараж будет восстановлен с помощью креативных программ с учетом контекста окружающих районов.

Небоскребы в Джанджи



Главным козырем этих многоэтажек будет удобное транспортное сообщение с остальными городами / Фото Archdaily

Здесь появятся три жилых небоскреба с коммерческими помещениями на нижних этажах, а также зеленой зоной рядом. Главной особенностью нового комплекса будет хорошее транспортное сообщение. Здания предназначены для всех групп населения.

Многоэтажка рядом с автострадой в Синне



Район раскинулся на северо-восточном въезде в Сеул / Archdaily

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Этот район Сеула расположен на окраине города и сейчас находится в активной стадии развития. Архитекторы предлагают создать здесь две большие многоэтажки, которые вместе образуют самодостаточный "город в городе". По словам разработчиков, автострада не будет мешать спокойному проживанию в домах, между которыми планируют создать большой парк с пешеходными дорожками.