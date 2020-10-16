Необычная архитектура Киева: 5 лучших сооружений, которым более 100 лет – фото
Киевскую архитектуру невозможно назвать однородной. Через богатую историю украинской столицы на улицах города можно встретить смесь различных стилей и архитектурных течений. Впрочем, сегодня особенно ценными и хорошо сохранившимися зданиями считаются те, которые были возведены в конце XIX – начале XX века. Больше о 5 таких домов – читайте в материале.
Вашему вниманию лучшие киевские здания, которым более 100 лет, сообщает Дом 24.
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В список вошли самые популярные архитектурные жемчужины вроде Дома с химерами или здания НБУ, ведь о них мы уже писали. Речь идет о малоизвестных, но не менее красивых домах.
5 лучших сооружений Киева, которым более 100 лет
Дом Сироткина
Вилла определенное время была самой высокой в Киеве / Фото My Kyiv
Этот дом построили в 1902 году по проекту архитектора Карла Шимана. В то время это здание стало самым высоким в Киеве (42,5 метра). Архитектурный стиль – неоренессанс с элементами раннего модерна. Во времена господства советских оккупантов в Киеве дом довели до состояния разрухи, и только чудом его удалось спасти, пригласив соответствующих специалистов.
Доходный дом Снежко и Хлебниковой
Элементы фасада здесь повторяются / Фото My Kyiv
Одним из самых красивых особняков Киева также считается здание Доходного дома Снежко, который построен в 1901 году. Дом когда-то принадлежал наследникам Адама Снежко, которого называли "кирпичным магнатом", Елене Хлебниковой и Сергею Снежко. Каждая деталь фасада здесь четко продумана.
Особняк Икскюль-Гильденбанда
В народе виллу называют "пряничной" / Фото
Строительство завершили еще в 1891 году в псевдоготическом стиле по проекту инженера Николая Вишневского. Принадлежал семье баронов Икскюль-Гильденбанда. В этом жилом доме до прихода коммунистов было 6 квартир. Во дворе были конюшни и каретные сараи, в подвале – прачечная и погреба с дровяными складами для каждой квартиры.
Особняк Родзянко
Сегодня здесь проходят спектакли / Фото My Kyiv
В этом роскошном киевском доме жил полковник Леонид Родзянко. Особняк был построен еще в 1910 году, а фасад украшают скульптуры нимф, маски мужчин, инициалы самого полковника. В интерьере сохранились большие залы с мраморной лестницей, античные колонны и лепнина.
Особняк Аршавского
Особняк имеет два названия / Фото My Kyiv
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Особняк Аршавского или "Дом неутешительной вдовы" построили в 1907 году по проекту архитектора Эдуарда Брадтмана в стиле раннего модерна. Свое второе название здание получило через женское лицо на фасаде. Во время дождя каменными щеками грустной красавицы постоянно текут слезы. С 1944 года это здание является одной из резиденций президента Украины.
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