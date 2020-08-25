Популярные архитектурные издания Calvert Journal и ArchDaily начали совместный временный проект, о монументальных сооружениях, построенных во времена существования Советского Союза. В материалы входят здания в стиле тогдашнего конструктивизма. Предлагаем читателям взглянуть на 5 противоречивых городских сооружений и церквей, которые были возведены в советскую эпоху.

В целом издание покажет 50 монументальных сооружений, сообщает Archdaily.

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5 противоречивых городских сооружений и церквей из эпохи социализма

Здание парламента / Бухарест, Румыния



Содержание такого здания дорого обходится государству / Фото Archdaily

700 тысяч тонн – именно столько материала ушло на строительство дворца для бывшего румынского диктатора Николае Чаушеску. Сооружение строилось долгих 13 лет с помощью солдат и "добровольцев" как администрация президента. Роскошный интерьер полностью соответствует внешним характеристикам здания, а сегодня здесь расположили две палаты парламента Румынии, Сенат, Палату депутатов, три музея и международный конференц-центр.

Дом мебели / Киев, Украина



Сегодня здесь расположен торговый центр / Фото НВ

Рядом со станцией метро "Дружбы народов" с 1984 года стоит "Дом мебели". Построенное в начале 80-х годов здание, было задумано как торговый зал и выставочный центр для советской мебели. Помещение имеет изогнутую крышу, которая поднимается вверх по углам.

Чорсу Базар / Ташкент, Узбекистан



В этом году сооружению исполнится уже 40 лет / Фото Archdaily

Увенчанный гигантским куполом рынок является крупнейшим рынком для узбекских фермеров и предпринимателей. При строительстве архитекторы попытались совместить советский конструктивизм и местные орнаменты. Архитектура нынешнего рынка имитирует вид оригинального здания, которое рухнуло во время землетрясения 1966 года.

Собор святого Бонавентуры / Баня-Лука, Босния и Герцеговина



Церковь уникальна, ведь советский модернизм не свойственен для религиозных учреждений / Фото Archdaily

Раньше на этом месте стоял католический собор с готическими чертами, но после землетрясения в 1969 году здесь построили футуристическое на то время сооружение, которое перекликается с советским модернизмом. Главной особенностью отстроенного помещения является его 42-метровая бетонная колокольня.

Свадебный дворец / Тбилиси, Грузия



Здание завершили в 1984 году / Фото Archdaily

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Необычное абстрактное сооружение стоит на берегу реки Мтквари, а его внешний вид основан на женских анатомических формах. Проект вызвал подозрения у атеистической советской власти, ведь архитектор хоть и создавал свадебный дворец, называл его собором и стремился насытить его церковными элементами. Так, внутри были витражи ручной работы, фрески и элементы декора, которые вместе создавали церковную атмосферу.