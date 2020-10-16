Київську архітектуру неможливо назвати однорідною. Через багату історію української столиці на вулицях міста можна натрапити на суміш різних стилів та архітектурних течій. Втім, на сьогодні особливо цінними та добре збереженими будівлями вважаються ті, що були зведені в кінці XIX – на початку XX століття. Більше про 5 таких будинків – читайте в матеріалі.

До вашої уваги кращі київські будівлі, яким понад 100 років, повідомляє Дім 24.

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У список не увійшли найпопулярніші архітектурні перлини на зразок Дому з Химерами або будівлі НБУ, адже про них ми вже писали. Йдеться про маловідомі, але не менш красиві будинки.

5 кращих споруд Києва, яким понад 100 років

Будинок Сироткіна



Вілла певний час була найвищою в Києві / Фото My Kyiv

Цей будинок звели у 1902 році за проєктом архітектора Карла Шимана. На той час ця будівля стала найвищою в Києві (42,5 метра). Архітектурний стиль – неоренесанс з елементами раннього модерну. За часів панування радянських окупантів у Києві будинок довели до стану розрухи, і лише дивом його вдалося врятувати, запросивши відповідних фахівців.

Адреса: вулиця Володимирська, 39/24

Прибутковий будинок Сніжка та Хлібникової



Елементи фасаду тут повторюються / Фото My Kyiv

Одним з найкрасивіших особняків Києва також вважається будівля Прибуткового будинку Сніжка, який побудований у 1901 році. Будинок колись належав спадкоємцям Адама Сніжка, якого називали "цегляним магнатом", Олені Хлібниковій і Сергію Сніжку. Кожна деталь фасаду тут чітко продумана.

Адреса: вулиця Пушкінська 45/2

Особняк Ікскюль-Гільденбанда



В народі віллу називають "пряничною" / Фото

Будівництво завершили ще у 1891 році у псевдоготичному стилі за проєктом інженера Миколи Вишневського. Належав родині баронів Ікскюль-Гільденбандів. Цей житловий будинок до приходу комуністів містив 6 квартир. На подвір'ї були стайні та каретні сараї, у підвалі — пральня та погреби з дров'яними складами для кожної квартири.

Адреса: вулиця Шовковична, 19

Особняк Родзянка



Сьогодні тут відбуваються спектаклі / Фото My Kyiv

В цьому розкішному київському будинку мешкав полковник Леонід Родзянко. Особняк було зведено ще у 1910 році, а фасад прикрашають скульптури німф, маски чоловіків, ініціали самого полковника. В інтер'єрі збереглись великі зали з мармуровими сходами, античні колони та ліпнина.

Адреса: вулиця Ярославів Вал 14-а

Особняк Аршавського



Особняк має дві назви / Фото My Kyiv

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Особняк Аршавського або "Дім невтішної вдови" побудували у 1907 році за проєктом архітектора Едуарда Брадтмана в стилі раннього модерну. Свою другу назву будівля дістала через жіноче обличчя на фасаді. Під час дощу кам'яними щоками сумної красуні невпинно течуть сльози. З 1944 року ця будівля є однією з резиденцій президента України.

Адреса: вулиця Лютеранська, 23