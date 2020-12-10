Архитектурное зрелище: фото нового торгового центра возле Сеула завораживают
Куб из стекла, "одетый" в камень – такого торгового центра мир еще не видел. Об удивительном проекте в Южной Корее – в нашем материале.
Торговый центр Galleria в Кванджу – это революционный проект, который изменит представление людей об универмагах, сообщает Haute Today.
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Расположен всего в 40 минутах езды от Сеула, универмаг Galleria привлекает внимание своим необычным фасадом. Дом в форме куба "одет" в мозаичные треугольники из камня. Сочетание бежевого, коричневого и земляного цвета создано для того, чтобы сооружение выглядело как каменная плита или сечение земли.
Внешний вид универмага поражает / Фото Haute Today
Высота здания составляет 10 этажей. В подвале здания расположен продовольственный рынок и гастроном, а над ним – восемь этажей для фирменных магазинов. На восьмом этаже также есть бары и рестораны, а на девятом и десятом – кинотеатр.
Проводить время в таком универмаге захочется каждому / Фото Haute Today
В отличие от многих универмагов, стены Galleria пропускают дневной свет, что добавляет атмосфере внутри уюта и комфорта.
Внешнее оформление можно рассматривать часами / Фото Haute Today
Galleria – это новая ветвь в архитектуре торговых центров, которая радует глаз прохожих и дарит комфорт посетителям.
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