Унікальні форми та акцент на екологічність стали візитівкою нового Музею природознавства в Китаї. Про те, як музей може прославитися не лише експонатами – у матеріалі.

Архітектурні студії B+H та Zhubo Design оприлюднили проєкт нового Музею природознавства в китайському Шеньчжені, передає World-architects. За темою: Гармонія традицій та сучасності: магія нового центру візуальних мистецтв у Пенсільванії Музей площею 42 тисячі квадратних метрів міститиме низку галерей, присвячених природній історії та екології Шеньчженя та прилеглих регіонів. Неймовірний проєкт музею / Фото World-architects Проєкт трьох студій під назвою "Дельта" має криволінійну, плавну форму, що нагадує проточну форму річки. Нетипова форма будівлі / Фото World-architects Особливістю цього музею стане парк на даху. Парк простягається по всьому даху і підкреслює геометричні форми Музею природознавства. Вражаючий пейзажний вид на навколишні пагорби та озеро із виділених оглядових терас вздовж парку на даху / Фото World-architects Галереї музею / Фото World-architects Шеньчжень – місто технологій та розвитку наукових досягнень. Новітній музей не лише підтримає цей статус, а й стане окрасою цілого міста.