У найкращих традиціях Азії: новий музей в Шеньчжені викликає захват – фото
Унікальні форми та акцент на екологічність стали візитівкою нового Музею природознавства в Китаї. Про те, як музей може прославитися не лише експонатами – у матеріалі.
Архітектурні студії B+H та Zhubo Design оприлюднили проєкт нового Музею природознавства в китайському Шеньчжені, передає World-architects.
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Музей площею 42 тисячі квадратних метрів міститиме низку галерей, присвячених природній історії та екології Шеньчженя та прилеглих регіонів.
Неймовірний проєкт музею / Фото World-architects
Проєкт трьох студій під назвою "Дельта" має криволінійну, плавну форму, що нагадує проточну форму річки.
Нетипова форма будівлі / Фото World-architects
Особливістю цього музею стане парк на даху. Парк простягається по всьому даху і підкреслює геометричні форми Музею природознавства.
Вражаючий пейзажний вид на навколишні пагорби та озеро із виділених оглядових терас вздовж парку на даху / Фото World-architects
Галереї музею / Фото World-architects
Шеньчжень – місто технологій та розвитку наукових досягнень. Новітній музей не лише підтримає цей статус, а й стане окрасою цілого міста.
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