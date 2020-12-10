Куб зі скла, "одягнутий" у камінь – такого торгового центру світ ще не бачив. Про дивовижний проєкт у Південні Кореї – у нашому матеріалі.

Торговий центр Galleria в Кванджу – це революційний проєкт, який змінить уявлення людей про універмаги, повідомляє Haute Today.

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Розташований лише в 40 хвилинах їзди від Сеула, універмаг Galleria привертає увагу своїм незвичним фасадом. Будинок у формі куба "одягнений" у мозаїчні трикутники з каменю. Поєднання бежевого, коричневого та земляного кольорів створене для того, щоб споруда виглядала як кам'яна плита або переріз землі.

Зовнішній вигляд універмагу вражає / Фото Haute Today

Висота будівлі складає 10 поверхів. У підвалі будівлі розміщений продовольчий ринок та гастроном, а над ним – вісім поверхів для фірмових магазинів. На восьмому поверсі також є бари та ресторани, а на дев'ятому і десятому – кінотеатр.

Проводити час в такому універмазі захочеться кожному / Фото Haute Today

На відміну від багатьох універмагів, стіни Galleria пропускають денне світло, що додає атмосфері всередині затишку та комфорту.

Зовнішнє оформлення можна розглядати годинами / Фото Haute Today

Galleria – це нова гілка в архітектурі торгових центрів, яка милує око перехожих та дарує комфорт відвідувачам.