Несмотря на сложный период из-за COVID-19, в архитектуре появилось много новинок, а архитекторы и дизайнеры не раз поражали своими творениями. Чем запомнится 2020 в архитектуре – читайте в материале.

Портал Dezeen составил перечень тенденций, которые всегда будут ассоциировать с 2020 годом. Давайте посмотрим, чем поразил этот непростой год.

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Сборные кабины

Домики, которые легко можно упаковать и перенести в любую точку земли, являются одной из главных тенденций 2020 года.

Модульный дом – отличный способ для отдыха, работы и изоляции / Фото Dezeen

Полевые больницы для лечения Covid-19

Когда пандемия коронавируса вызвала настоящий бум во всех больницах мира, медицинская система оказалась под давлением. Архитекторы и строители начали быстро действовать, чтобы создать полевые больницы для лечения пациентов. Открылись полевые госпитали в Китае, отделение интенсивной терапии Италии разместили в транспортном контейнере. В Великобритании арену для проведения конференций превратили в больницу на более чем 4000 мест.

До недавнего времени здесь звучали деловые разговоры / Фото Dezeen

Места для отдыха с социальной дистанцией

С новыми вызовами человечество столкнулось даже во время обычной прогулки. Поэтому архитекторы и дизайнеры создавали места, где можно было отдохнуть, не нарушая социальной дистанции. Место под названием Parc de la Distance – это природная зона физически разделенных живых изгородей на расстоянии 90 сантиметров.

Парк-лабиринт / Фото Dezeen

Интеграция растений в жилую площадь

Практика использования растений для дизайна интерьеров и экстерьеров позволяет жителям жить среди природы в многолюдном городе. В Сингапуре построили 20-этажный жилой дом под названием EDEN, который покрыт растениями. Каждый житель имеет собственный сад на балконе.

Дом с созданным естественным ландшафтом / Фото Dezeen

Экологическое строительство

Перед международным сообществом стоит еще один важный вопрос – чрезвычайная ситуация с климатом. Архитектурная отрасль пересмотрела возможности, как сектору нужно сократить свой вредный вклад. Некоторые студии стали внедрять нейтрально-углеродную архитектуру. Это конструкция, которая не выделяет в атмосферу большого количества углекислого газа и направлена на использование возобновляемых источников энергии.

Экологически безопасный дом / Фото Dezeen

2020 запомнился многими вызовами, но архитекторы продемонстрировали, что готовы эстетически и функционально отвечать на них и вносить вклад в развитие отрасли.