2020 – рік змін та трансформації. Як він вплинув на архітектуру Великобританії та які будівлі увійдуть в його історію – читайте у матеріалі.

В 2020 році у Великобританії відкрилося мало грандіозних хмарочосів. Фокус змістився на незвичні будинки та житлові комплекси, передає Dezeen.

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Лондон, Kingston University

Новий навчальний корпус створений для Kingston University, який розташований у Лондоні. Створений у вигляді взаємозв’язаних відкритих просторів, огороджених фасадом колонад, які пропонують перехожим заглянути всередину. У проєкті намагались створити міцний зв’язок між студентами та місцевими жителями.

Відкрита архітектура кампусу / Фото Dezeen

Нортгемптоншир

Побудований на руїнах пергаментного заводу 17 століття та сараю для худоби. Тепер це житловий будинок у вікторіанському стилі, зведений для пари пенсіонерів. Залишки руїни, побудованої в 1600-х роках, зберегли – зараз вони є найстарішою частиною будинку.

Дім посеред стародавньої руїни / Фото Dezeen

95 Peckham Road, Лондон

Проєкт архітектора Пітера Барбера зведений ще у 2019, проте всі оздоблювальні та внутрішні роботи вдалося завершити лише у 2020. За задумом це поєднання багаторівневих будинків в одній конструкції. Будинок містить у собі мезонети (багаторівневі квартири) та апартаменти.

Якісне та доступне житло у Лондоні / Фото Dezeen

New Cross, Лондон

Дім отримав назву "Coach House". Це струнка триповерхова будівля, яка побудована у Г-подібній формі з житловою зоною та з видом на сад. З переднього фасаду виступають три горизонтальні смуги, покриті мікроцементом.

Цегляний будинок у вікторіанському стилі / Фото Dezeen

Заповідник Cambridgeshire

Солом'яна хатина у природному заповіднику Cambridgeshire спроєктована так, щоб виглядати як копиці сіна, які колись були знайдені по всій території цієї частини Англії.

Форма конструкції – традиційний сінник / Фото Dezeen

Попри складний рік Великобританія сказала своє слово в архітектурі, а ці дивовижні проєкти назавжди увійдуть в її історію.