Архітектурні тенденції-2020: чим цей рік відзначиться в історії – фото
Попри складний період через COVID-19, в архітектурі з'явилося багато новинок, а архітектори та дизайнери не раз вражали своїми творіннями. Чим найбільше запам'ятається 2020 в архітектурі – читайте в матеріалі.
Портал Dezeen склав перелік тенденцій, які завжди будуть асоціювати з 2020 роком. Давайте поглянемо, чим вразив цей непростий рік.
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Збірні кабіни
Будиночки, які легко можна упакувати і перенести у будь-яку точку землі, є однією із головних тенденцій 2020 року.
Модульний дім – чудовий спосіб для відпочинку, роботи та ізоляції / Фото Dezeen
Польові лікарні для лікування Covid-19
Коли пандемія коронавірусу спричинила справжній бум у всіх лікарнях світу, медична система опинилася під тиском. Архітектори та будівельники почали швидко діяти, щоб створити польові лікарні для лікування пацієнтів. Відкрилися польові госпіталі в Китаї, відділення інтенсивної терапії Італії розмістили в транспортному контейнері. У Великобританії арену для проведення конференцій перетворили на лікарню на понад 4 тисячі місць.
Донедавна тут лунали ділові розмови / Фото Dezeen
Місця для відпочинку із соціальною дистанцією
З новими викликами людство зіштовхнулося навіть під час звичайної прогулянки. Тому архітектори та дизайнери створювали місця, де можна було відпочити, не порушуючи соціальної дистанції. Місце під назвою Parc de la Distance – це природна зона фізично розділених живоплотів на відстані 90 сантиметрів.
Парк-лабіринт / Фото Dezeen
Інтеграція рослин у житлову площу
Практика використання рослин для дизайну інтер'єрів та екстер'єрів дозволяє жителям жити посеред природи у багатолюдному місті. У Сінгапурі збудували 20-поверховий житловий будинок під назвою EDEN, який покритий рослинами. Кожен мешканець має власний сад на балконі.
Будинок зі створеним природним ландшафтом / Фото Dezeen
Екологічне будівництво
Перед міжнародною спільнотою постає ще одне важливе питання – надзвичайна ситуація з кліматом. Архітектурна галузь переглянула можливості, як сектору потрібно скоротити свій шкідливий внесок. Деякі студії стали впроваджувати нейтрально-вуглецеву архітектуру. Це конструкція, яка не виділяє в атмосферу великої кількості вуглекислого газу та спрямована на використання відновлюваних джерел енергії.
Екологічно безпечний дім / Фото Dezeen
2020 рік запам'ятався багатьма викликами, але архітектори продемонстрували, що готові естетично та функціонально відповідати на них та робити внесок у розвиток галузі.
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