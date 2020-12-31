Попри складний період через COVID-19, в архітектурі з'явилося багато новинок, а архітектори та дизайнери не раз вражали своїми творіннями. Чим найбільше запам'ятається 2020 в архітектурі – читайте в матеріалі.

Портал Dezeen склав перелік тенденцій, які завжди будуть асоціювати з 2020 роком. Давайте поглянемо, чим вразив цей непростий рік.

Читайте також Чим вражала Великобританія у 2020 році: найкращі архітектурні проєкти

Збірні кабіни

Будиночки, які легко можна упакувати і перенести у будь-яку точку землі, є однією із головних тенденцій 2020 року.

Модульний дім – чудовий спосіб для відпочинку, роботи та ізоляції / Фото Dezeen

Польові лікарні для лікування Covid-19

Коли пандемія коронавірусу спричинила справжній бум у всіх лікарнях світу, медична система опинилася під тиском. Архітектори та будівельники почали швидко діяти, щоб створити польові лікарні для лікування пацієнтів. Відкрилися польові госпіталі в Китаї, відділення інтенсивної терапії Італії розмістили в транспортному контейнері. У Великобританії арену для проведення конференцій перетворили на лікарню на понад 4 тисячі місць.

Донедавна тут лунали ділові розмови / Фото Dezeen

Місця для відпочинку із соціальною дистанцією

З новими викликами людство зіштовхнулося навіть під час звичайної прогулянки. Тому архітектори та дизайнери створювали місця, де можна було відпочити, не порушуючи соціальної дистанції. Місце під назвою Parc de la Distance – це природна зона фізично розділених живоплотів на відстані 90 сантиметрів.

Парк-лабіринт / Фото Dezeen

Інтеграція рослин у житлову площу

Практика використання рослин для дизайну інтер'єрів та екстер'єрів дозволяє жителям жити посеред природи у багатолюдному місті. У Сінгапурі збудували 20-поверховий житловий будинок під назвою EDEN, який покритий рослинами. Кожен мешканець має власний сад на балконі.

Будинок зі створеним природним ландшафтом / Фото Dezeen

Екологічне будівництво

Перед міжнародною спільнотою постає ще одне важливе питання – надзвичайна ситуація з кліматом. Архітектурна галузь переглянула можливості, як сектору потрібно скоротити свій шкідливий внесок. Деякі студії стали впроваджувати нейтрально-вуглецеву архітектуру. Це конструкція, яка не виділяє в атмосферу великої кількості вуглекислого газу та спрямована на використання відновлюваних джерел енергії.

Екологічно безпечний дім / Фото Dezeen

2020 рік запам'ятався багатьма викликами, але архітектори продемонстрували, що готові естетично та функціонально відповідати на них та робити внесок у розвиток галузі.