Архитектурные студии Pan Projects и Haruki Oku Design отремонтировали модный магазин в Токио, чтобы создать приспособленные торговые площади и помещения для проведения мероприятий.
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Большие белые подвижные шторы создают атмесферу театра. Помещения в магазине – как будто большая сцена, на которой происходит магия.
Пространство за "кулисами" / Фото Dezeen
Сотрудничество лондонских и токийских архитекторов позволило создать замечательное пространство, которое может приспособиться к любым прихотям.
Простота и функциональность пространства / Фото Dezeen
Новый магазин в Токио – это ответ на вызовы и новое слово в "модной" архитектуре.