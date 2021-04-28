Архітектурні студії Pan Projects та Haruki Oku Design відремонтували модний магазин в Токіо, щоб створити пристосовані торгові площі та приміщення для проведення заходів.
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Великі білі рухомі штори створюють атмесферу театру. Приміщення у магазині – неначе велика сцена, на якій відбувається магія.
Простір за "лаштунками" / Фото Dezeen
Співпраця лондонських та токійських архітекторів дозволила створити чудовий простір, який може пристосуватися до будь-яких забаганок.
Простота та функціональність простору / Фото Dezeen
Новий магазин у Токіо – це відповідь на виклики та нове слово у "модній" архітектурі.