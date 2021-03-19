Зал Тунде и зал предков Цзянсин были построены династиями Мин и Цин в форме диковинного храма. Конструкция отличается балками из дерева и вулканического камня. Исторический комплекс отреставрировали и открыли для посетителей.

Исторический комплекс расположен в селе Лонджи – одной из вулканических каменных деревень на севере Хайнаня. От бывшего славного исторического места осталась разруха и разбитые стены. Архитектурная студия ZSZY, которой принадлежит проект реконструкции, решила не восстанавливать комплекс полностью, а добавить стеклянные конструкции и подчеркнуть сохранены стены.

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Инновационная система подвесных стально-деревянных каркасов с высокими деревянными колоннами и стеклянной крышей построена для соединения нескольких реликвий.

Площадь проекта составляет 953 квадратных метров / Фото Аrchdaily

Основную матрицу сооружения удерживают 78 деревянных колонн. Построение интегрировано с гибкой, но стабильной стальной кабельной конструкцией для защиты залов. Именно она удерживает гигантский зонтик, чтобы спасти пространство от дождя.

Эксклюзивное пространство / Фото Аrchdaily

Высокие дерева во внутреннем дворике продумано мелькают за пределами крыши, а их мечтательные блики на стене добавляют романтики этому месту.

Диковинка растительность на крыше / Фото Аrchdaily

Дизайн обновленных сооружений представляет собой способ возрождения исторических реликвий в ограниченное время и с минимальными затратами.

Сильный контраст между старыми вулканическими каменными стенами и нововыстроенной космической конструкцией из стали и дерева представляет собой цивилизационное столкновение Хайнаня, который развивается от традиционного острова к международному порту свободной торговли.