Итальянский граф и архитектор Бенедикт Болза возродил замок 17 века и превратил его в невероятной красоты имение.

Исторический комплекс приобрели родители графа почти 25 лет назад. Заброшенные усадьбы стали элегантными архитектурными зданиями со стильным интерьером и великолепными садами.

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Историческая фаттория (в переводе с итальянского ферма – ред.) расположена в итальянской Умбрии. Фермерский комплекс превращен в уютный и красивый отель.

Красивая веранда с прекрасным видом / Фото The Spaces

Усадьба расположена на участке размером 1,5 тысячи гектаров. Каждая постройка наполнена элегантным средиземноморским интерьером в стиле старинной Италии.

Прекрасный бассейн / Фото The Spaces

В проекте архитектор создал ряд красивой и практичной мебели, освещения и аксессуаров под названием B.B. для Reschio. В имении прекрасно соединилось старое и новое, поскольку численный декор был отреставрирован, а новый создан в соответствующем историческом стиле.

Ландшафт продуман до мелочей / Фото The Spaces

Во всех восстановленных конструкциях использованы материалы, находящиеся вблизи имения Рескио и полностью изготовленые итальянскими ремесленниками.

Внутреннее пространство / Фото The Spaces

Вилла окутана вокруг тихого внутреннего дворика, засаженного старинными тутовыми дерева. Внутренний дизайн наполнен уютом и комфортом. Интерьеры подчеркивают прошлое этого величественного здания: каменные и терракотовые полы, белые стены и окрашенные потолки, перекрещенные оригинальными деревянными балками.

Незабываемая панорама / Фото The Spaces

Итальянская вилла расположена на участке с продуманным ландшафтным дизайном, а за основным зданием есть отдельная пристройка с двумя спальнями и тщательно озелененный сад с бассейном, который имеет невероятный вид на холмы.