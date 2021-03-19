Зал Тунде і Зал предків Цзянсін були побудовані династіями Мін і Цин у формі диковинного храму. Конструкція вирізняється балками з деревини та вулканічного каменю. Історичний комплекс відреставрували та відкрили для відвідувачів.

Історичний комплекс розташований у селі Лонджі – одному з вулканічних кам’яних сіл на півночі Хайнаня. Від колишнього славного історичного місця залишилася руїна та розбиті стіни. Архітектурна студія ZSZY, якій належить проєкт реконструкції, вирішила не відбудовувати комплекс повністю, а додати скляні конструкції та підкреслити збережені стіни.

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Інноваційна система підвісних сталево-дерев’яних каркасів з високими дерев’яними колонами та скляним дахом побудована для з’єднання кількох реліквій.

Площа проєкту складає 953 квадратних метрів / Фото Аrchdaily

Основну матрицю споруди утримують 78 дерев’яних колон. Побудова інтегрована з гнучкою, але стабільною сталевою кабельною конструкцією для захисту залів. Саме вона утримує гігантську парасольку, щоб врятувати простір від дощу.

Ексклюзивний простір / Фото Аrchdaily

Високоі баньянові дерева у внутрішньому дворику продумано вигулькують за межі даху, а їхні мрійливі відблиски на стіні додають романтики цьому місцю.

Диковина рослинність на даху / Фото Аrchdaily

Дизайн оновлених споруд являє собою спосіб відродження історичних реліквій в обмежений час та з мінімальними витратами.

Сильний контраст між старими вулканічними кам'яними стінами та новозбудованою космічною конструкцією зі сталі та дерева являє собою цивілізаційне зіткнення Хайнаню, який розвивається від традиційного острова до міжнародного порту вільної торгівлі.

