Оломоуцкий край, имел отреставрировать дворец вместе и установить новую крышу. Институт национального наследия Чехии настаивал на сохранении здания в состоянии руин и призвал не подпускать никого на территорию замка.

Замок Хельфштин был создан в 14 веке, а в 2014 году руины дворца эпохи Возрождения пришлось закрыть из-за серьезных угрозы – кладка давно стала аварийной и осыпалась, об этом пишет издание Archdaily.

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Планирование проекту было уникальным – 3D-модель, основанная на тысячах фотографий с беспилотника, позволила нанести на карту все типы модификаций штукатурки и кладки.



Замок классически расположен на возвышении / Фото Archdaily

Для того, чтобы погрузить посетителей в историю ренессансного дворца, добавили новые смотровые маршруты в уже существующие пробелы в руинах, соединив первый этаж высокими уровнями дворца.



Вечером замок выглядит загадочно / Фото Archdaily

На первом этаже дизайнеры спроектувалы сеть прогулочных участков и тротуаров из литых бетонных плит. Предварительно литой бетон имеет прямой стальной профиль, который создает расстояние между неравными и неправильными стенами. Участок между точным профилем и неправильными стенами изложена гравием, который и соединяет все неровности.



Окна расположены на разной высоте / Фото Archdaily

Процесс реставрации недавно завершился, а это значит, что совсем скоро замок сможет принимать всех желающих.

Больше фото чешского замка эпохи Возрождения: