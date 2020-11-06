В засушливом районе Змбмбве появился детский сад, который полностью построен из сена. Сводила его неправительственная организация, что пытается повысить уровень образования в отдаленных регионах страны. Больше о детском саде из соломы в Зимбабве – читайте в материале.

Детский сад призван привить детям любовь к окружающей среде и природе, пишет Archdaily.

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Проект возведен из древесины, сена и камня.



Детский сад будет состоять из двух помещений / Фото Archdaily

Такой способ строительства имеет возродить местные ремесла и ноу-хау в регионе. Первое помещение будет способно одновременно вместить 200 детей.

По словам разработчиков, этот детский сад вообще единственный в Химаниманском районе Зимбабве.



Сухая трава – самый популярный кровельный материал в Зимбабве / Фото Archdaily

Дети здесь смогут учиться заботиться о растениях, быть осторожными с почвой, собирать воду и понимать потребности природы. Во второй половине дня здесь будут проходить тренинги и встреч для жителей окрестных сел.

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Конструкцию решили покрыть сеном, ведь многие владельцы частных домов в Зимбабве используют этот материал для кровли. К тому же сухая трава на земле часто загорается и вызывает масштабные пожары.

Смотрите больше фото детского сада из сена в Зимбабве: