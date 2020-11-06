Детский сад в доме из сена: в Зимбабве появилась необычная постройка – фото
В засушливом районе Змбмбве появился детский сад, который полностью построен из сена. Сводила его неправительственная организация, что пытается повысить уровень образования в отдаленных регионах страны. Больше о детском саде из соломы в Зимбабве – читайте в материале.
Детский сад призван привить детям любовь к окружающей среде и природе, пишет Archdaily.
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Проект возведен из древесины, сена и камня.
Детский сад будет состоять из двух помещений / Фото Archdaily
Такой способ строительства имеет возродить местные ремесла и ноу-хау в регионе. Первое помещение будет способно одновременно вместить 200 детей.
По словам разработчиков, этот детский сад вообще единственный в Химаниманском районе Зимбабве.
Сухая трава – самый популярный кровельный материал в Зимбабве / Фото Archdaily
Дети здесь смогут учиться заботиться о растениях, быть осторожными с почвой, собирать воду и понимать потребности природы. Во второй половине дня здесь будут проходить тренинги и встреч для жителей окрестных сел.
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Конструкцию решили покрыть сеном, ведь многие владельцы частных домов в Зимбабве используют этот материал для кровли. К тому же сухая трава на земле часто загорается и вызывает масштабные пожары.
Смотрите больше фото детского сада из сена в Зимбабве:
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