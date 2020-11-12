Аварійний замок Хельфштин у Чехії врешті відновили: як він виглядає сьогодні – фото
Оломоуцький край, мав відреставрувати палац разом і встановити новий дах. Інститут національної спадщини Чехії наполягав на збереженні будівлі в стані руїн та закликав не підпускати нікого на територію замку.
Замок Хельфштин був створений у 14 столітті, а у 2014 році руїни палацу епохи Відродження довелося закрити через серйозні загрози – кладка давно стала аварійною та осипалась, про це пише видання Archdaily.
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Планування проєкту було унікальним – 3D-модель, заснована на тисячах фотографій з безпілотника, дозволила нанести на карту всі типи модифікацій штукатурки та кладки.
Замок класично розташований на підвищенні / Фото Archdaily
Для того, щоб занурити відвідувачів в історію ренесансного палацу, додали нові оглядові маршрути у вже існуючі прогалини в руїнах, з'єднавши перший поверх з вищими рівнями палацу.
Ввечері замок виглядає загадково / Фото Archdaily
На першому поверсі дизайнери спроєктували мережу прогулянкових ділянок та тротуарів з литих бетонних плит. Попередньо литий бетон має прямий сталевий профіль, який створює відстань між нерівними і неправильними стінами. Ділянка між точним профілем і неправильними стінами викладена гравієм, який і з'єднує усі нерівності.
Вікна розташовані на різній висоті / Фото Archdaily
Процес реставрації нещодавно завершився, а це означає, що зовсім скоро замок зможе приймати всіх охочих.
Більше фото чеського замку епохи Відродження:
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