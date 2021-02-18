Бамбукова романтика на озері: у в'єтнамському заповіднику з'явився казковий ресторан – фото
У В'єтнамі звели екологічний ресторан, головним матеріалом якого є бамбук. Будівля має складну конструкцію, увінчану великим вражаючим.
Джерело:New Atlas
Ресторан Vedana збудований повністю на бамбуковій основі, котра піднімається вгору на 18 метрів. Споруда має казкове розташування у мальовничому національному парку В'єтнаму Кук Пхуонг на дельті Червоної річки.
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Автором проєкту є VTN Architects. Це місце підкреслює красу навколишньої природи та легко вписується у ландшафт.
Прекрасний ресторан / Фото New Atlas
Споруда – це єдина структура, дах складається з 36 модульних бамбукових каркасів. Результат виглядає фантастично як усередині, так і зовні.
Неймовірний дах споруди / Фото New Atlas
Оскільки ресторан розташований поруч з озером, творці використали цю перевагу для природного кондиціонування приміщення.
Вода як окраса / Фото New Atlas
Озеро також є величезним резервуаром для зберігання дощової та підземної води з гір. Озеро використовується для зрошення всіх рослин на території площею 16 гектарів, включаючи близько 15 тисяч квітучих дерев.
Бамбукова споруда – окраса району / Фото New Atlas
Завдяки своїй практичності та екологічності бамбук – завжди чудове рішення для створення природного затишку.
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