Динамическая башня, которую планируют построить в Калифорнии – это знаковый проект, который должен работать в тесной гармонии с ветром. Инновационная технология строительства поможет небоскребу справиться со скоростным ветром.

Сооружение под названием Urban Confluence Silicon Valley будет иметь уникальную форму и светиться ночью. Ее особенностью является взаимодействие с ветром. Инновационное сооружение состоит из супер высоких стержней, которые будут раскачиваться на ветру, производя силу света в ночное время.

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Динамичная башня будет построена в парке и садах в Сан-Хосе, штат Калифорния, где она станет новой вехой для инновационного города.

Шикарный проект / Фото My Modern Met

Каждый из 500 стержней, разработанных архитектурной студией SMAR, имеет длину около 60 метров и оснащен лампой на кончике. Посетители смогут днем наблюдать, как эти сверхтонкие конструкционные элементы колышутся на ветру, а ночью наслаждаться световым шоу.



Фантастическая башня / Фото My Modern Met

Башня имеет особое значение для района Сан-Хосе – это больше, чем памятник, которым можно наслаждаться издалека. Посетители могут пройтись по проекту на массивном пространстве, окруженном стержнями, а смотровая площадка над морем позволит почувствовать всю красоту этого места.