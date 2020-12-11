Magnolias Ratchadamri Boulevard – это 60-этажный комплекс, который находится в центральной части Бангкока. О сочетании современности, роскоши и комфорта с традиционными азиатскими ценностями – в материале.

Magnolias Ratchadamri Boulevard в переводе означает Бульвар Магнолия. Это современный комбинированный комплекс, состоящий из чрезвычайно высокого кондоминиума, офиса и пятизвездочного отеля, передает Beautifull ife.

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Комплекс расположен вблизи Сиам-Парагон – торгового центра в Бангкоке, который является одним из крупнейших торговых центров в Азии.

Непревзойденный вид комплекса / Фото Beautifull life

К преимуществам бульвара Magnolias Ratchadamri входят большой бассейн с детской зоной, джакузи, сауна, парковка автомобиля работником отеля, фитнес и бизнес-центр.

Жилой комплекс, в котором есть все / Фото Beautifull life

316 частных помещений на 17-54 этажах – это изысканные высококлассные резиденции, размеры которых варьируются от однокомнатных до престижных пентхаусов с потрясающим видом на горизонт Бангкока.

Высококлассные резиденции / Фото Beautifull life

Наибольшим украшением этого жилого комплекса является крыша – открытое пространство с удивительным видом на небо из центра города Бангкок.

Фасад в форме криволинейного гигантского зонтика обеспечивает тень для бассейна внизу, а также отличается от прилегающих районов, как еще одна впечатляющая достопримечательность Бангкока.

Magnolias Ratchadamri Boulevard – это комплекс, способен удивить даже самых привередливых жителей.