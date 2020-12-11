Magnolias Ratchadamri Boulevard – це 60-поверховий комплекс, яких знаходиться у центральній частині Бангкока. Про поєднання сучасності, розкоші та комфорту із традиційними азіатськими цінностями – у матеріалі.

Magnolias Ratchadamri Boulevard у перекладі означає Бульвар Магнолій. Це сучасний комбінований комплекс, що складається з надзвичайно високого кондомініуму, офісу та п’ятизіркового готелю, передає Beautifull ife.

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Комплекс розташований поблизу Сіам-Парагону – торговельного центру в Бангкоці, який є одним з найбільших торгових центрів в Азії.

Неперевершений вигляд комплексу / Фото Beautifull life

До переваг бульвару Magnolias Ratchadamri входять великий басейн з дитячою зоною, джакузі, парова лазня, паркування автомобіля працівником готелю, фітнес та бізнес-центр.

Житловий комплекс, у якому є все / Фото Beautifull life

316 приватних приміщень на 17-54 поверхах – це вишукані висококласні резиденції, розміри яких варіюються від однокімнатних до найпрестижніших пентхаусів із приголомшливим видом на горизонт Бангкока.

Висококласні резиденції / Фото Beautifull life

Найбільшою окрасою цього житлового комплексу є дах – відкритий простір із дивовижним видом на небо з центру міста Бангкок.

Фасад у формі криволінійної гігантської парасольки забезпечує тінь для басейну внизу, а також відрізняється від прилеглих районів, як ще одна вражаюча пам’ятка Бангкоку.

Magnolias Ratchadamri Boulevard – це комплекс, здатний здивувати навіть найвибагливіших мешканців.