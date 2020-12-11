Басейн на даху та запаморочливий вигляд: житловий комплекс у Таїланді, який вражає – фото
Magnolias Ratchadamri Boulevard – це 60-поверховий комплекс, яких знаходиться у центральній частині Бангкока. Про поєднання сучасності, розкоші та комфорту із традиційними азіатськими цінностями – у матеріалі.
Magnolias Ratchadamri Boulevard у перекладі означає Бульвар Магнолій. Це сучасний комбінований комплекс, що складається з надзвичайно високого кондомініуму, офісу та п’ятизіркового готелю, передає Beautifull ife.
Читайте також Чорна вілла серед парку: яким може бути сімейний будинок
Комплекс розташований поблизу Сіам-Парагону – торговельного центру в Бангкоці, який є одним з найбільших торгових центрів в Азії.
Неперевершений вигляд комплексу / Фото Beautifull life
До переваг бульвару Magnolias Ratchadamri входять великий басейн з дитячою зоною, джакузі, парова лазня, паркування автомобіля працівником готелю, фітнес та бізнес-центр.
Житловий комплекс, у якому є все / Фото Beautifull life
316 приватних приміщень на 17-54 поверхах – це вишукані висококласні резиденції, розміри яких варіюються від однокімнатних до найпрестижніших пентхаусів із приголомшливим видом на горизонт Бангкока.
Висококласні резиденції / Фото Beautifull life
Найбільшою окрасою цього житлового комплексу є дах – відкритий простір із дивовижним видом на небо з центру міста Бангкок.
Фасад у формі криволінійної гігантської парасольки забезпечує тінь для басейну внизу, а також відрізняється від прилеглих районів, як ще одна вражаюча пам’ятка Бангкоку.
Magnolias Ratchadamri Boulevard – це комплекс, здатний здивувати навіть найвибагливіших мешканців.
Поділитися новиною
-
Зручна інфраструктура та парк: стартує продаж квартир у ЖК "LIFE STORY" – деталі та знижки3 листопада , 17:14
-
Маленький діамант посеред забудови: унікальна резиденція у В'єтнамі – фото6 грудня , 18:14
-
Велич та розкіш: приголомшливі фото і ціни найпопулярніших будинків Великобританії6 грудня , 12:06