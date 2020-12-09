Семейный уют рядом с раем для прогулок, выдержанный строгий стиль в черных тонах и маскировка под ландшафт – все это об одном доме. Как гармонично совместить так много концепций – читайте в материале.

Вилла расположена в одном из крупнейших парков США – Harriman State Park. Это место известно более 30 озерами, ручьями, кемпингами и прекрасными пейзажами. Основной фокус этого дома – черный цвет. Именно поэтому проект получил название "Черная вилла", отмечает Amazing Architecture.

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У дома уникальный дизайн: от потрясающих интерьеров комнат до феерично смелого экстерьера.

Виллу переполняют самые смелые архитектурные конструкции / Фото Amazing Architecture

Архитектор Реза Мохташами сумел воплотить свои экстравагантные идеи на 400 квадратных метрах.

Этот проект может стать одной из жемчужин архитектуры / Фото Amazing Architecture

В этом доме не только необычный фасад, а также великолепный дизайн интерьера. Например, открытая зона гостиной с высоким мансардным окном, которая занимает большую часть потолка.

Что может быть лучше стеклянного потолка в дождливый день / Фото Amazing Architecture

Жилая площадь выдержана в открытой концепции с большим количеством естественного освещения.

Бассейн посреди деревьев и спокойствия / Фото Amazing Architecture

Резиденция спроектирована посреди парка, имеет множество деталей, которые делают ее ультрасовременной и просто роскошной.