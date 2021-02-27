Скульптор Грейс Ноултон была известна своими сферическими работами на открытом воздухе. Сейчас спокойное имение, где ранее проживала известная художница, продается за почти 3 миллиона долларов.

Усадьба расположена в Снеденс Стоуне – историческом хуторе, который находится всего в нескольких минутах езды от Нью-Йорка. На территории площадью 4 акра расположено главное здание и несколько дополнительных сооружений.

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Покойная художница из Нью-Йорка занимала усадьбу 50 лет и превратила имущество площадью в 4 гектара в цветущий творческий центр.

Обновленная творческая резиденция / Фото Dwell

Ноултон проживала в этом месте более 50 лет, прежде чем умерла в декабре 2020 года. Архитектурная фирма Hardy Holzman Pfeiffer Associates превратила заброшенные сооружения на роскошный дом с четырьмя спальнями. Широкие дощатые паркетные полы, которыми покрыты кухня и столовая, усиливают деревенский стиль.

Двор со скульптурами / Фото Dwell

В гостиной есть черный камин на дровах, открытые деревянные стены и балочные потолки. Рядом с гостиной расположена тихая зона для чтения. Ярко-синие двери придают игривую цветовую гамму на фоне окружающих деревянных стен. Обеденная зона имеет высокие потолки и большие окна.

Творческая мастерская / Фото Dwell

Дом занимает площадь более 450 квадратных метров с четырьмя спальнями и тремя ванными. Большие широкие окна выходит на скульптуры, выставленные на заднем дворе.

Переоборудованный сарай / Фото Dwell

Как часть видения Ноултон, различные студии расположены по всему помещению для содействия творчеству и сотрудничеству. Одна из недавно переработанных помещений может служить студией йоги или танца.

Уютная гостиная / Фото Dwell

Ноултон превратила экспансивное имущество на творческий центр, где часто бывали художники, гончары и скульпторы со всего мира. Существует также небольшая мастерская гончаров, укомплектована печью на дровах, которая была переделана из бывшей пристройки усадьбы.