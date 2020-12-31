Греция всегда была местом изысканной архитектры и нежного дизайна. О фантастической резиденции, которая воплощает лучшие традиции и манит неповторимым видом на окрестности – читайте в материале.

Афинская архитектурная студия Architecture Research Practice спроектировала резиденцию, расположенную в двух уровнях на холмах греческого острова Антипарос, передает World Architecture.

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Резиденция получила название "Avlakia House". Ее основой являются каменные подпорные стены.

Кристально-белый фасад на фоне островного ландшафта / Фото World Architecture

Одним из главных замыслов архитекторов было максимальное сохранение местной природы и рельефа. Резиденция – это сочетание инноваций в строительстве, заботы об экологии и местных культурных ценностей.

Резиденция прекрасно дополнила местный скалистый рельеф / Фото World Architecture

В строительстве использовали местные материалы, наибольшую долю составили камень, греческий мрамор и тераццо поверхности.

Великолепный вид на Эгейские архипелаги / Фото World Architecture

Греция – это солнечный климат и прекрасные пейзажи. Avlakia House станет радостью для своих хозяев и поможет наслаждаться незабываемыми моментами.